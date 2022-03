DJI sta realizzando un drone Mini 3? Una nuova fuga di notizie sembra suggerire di sì

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Si dice che DJI stia lavorando su un drone Mini 3 ed è emersa una nuova perdita che rivela quello che sembra essere un corpo ridisegnato, poiché sembra in qualche modo diverso dal Mini 2 .

Su Twitter, @DealsDrone ha condiviso un video trapelato di quella che è presumibilmente la struttura del corpo per il prossimo DJI Mini 3. Presumibilmente, le staffe per i nuovi bracci anteriori girevoli sono diverse da quelle pieghevoli orizzontalmente sul Mini 2, forse in modo che può supportare eliche più grandi. La nuova fuga di notizie potrebbe anche mostrare un fronte diverso con un possibile supporto del gimbal.

Framework DJI Mini 3 pic.twitter.com/EKFTHkB0PD — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) 15 marzo 2022

Il DJI Mini 2 ha un gimbal a tre assi che pende dalla parte anteriore del drone, ma il Mini 3 sembra essere tenuto fermo su entrambi i lati. DroneXL si è chiesto se il Mini 3 non abbia un gimbal stabilizzato, scegliendo invece di utilizzare la stabilizzazione elettronica dell'immagine in un modulo fotocamera più grande. Un altro apparente cambiamento tra Mini 2 e Mini 3: il prossimo drone di DJI sembra che potrebbe ospitare una batteria più grande. Se tutto ciò si rivela vero, aspettati un prezzo significativamente più alto rispetto al predecessore relativamente conveniente.

Tieni presente che questa perdita sembra anche essere in linea con un'altra che è apparsa di recente per un drone " DJI Mini 3 Pro " che non è stato annunciato. Dato che non c'è stato un nuovo DJI Mini dal 2020 e ora tutte queste perdite stanno comparendo, sospettiamo che un aggiornamento potrebbe avvenire prima piuttosto che dopo.

Scritto da Maggie Tillman.