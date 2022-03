Canon potrebbe lavorare su un drone

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il mercato dei droni ha un sacco di opzioni di grande valore in questo momento, ma è giusto dire che una parte smisurata di esse proviene solo da DJI.

Digital Camera Info ha individuato una domanda di brevetto depositata questa settimana da Canon che sembra a tutti gli effetti come un drone, uno con un apparato di atterraggio che si ripiega una volta in volo.

L'unità fotocamera principale assomiglia molto alla già esistente Canon Powershot Pick, una fotocamera montata che può seguire automaticamente le persone in giro, quindi potrebbe utilizzare il panning di quel dispositivo e altre funzionalità automatiche come base.

La natura leggera del Powershot Pick e le sue impressionanti prestazioni fotografiche e video significano che montarlo su un drone è una proposta piuttosto gustosa, ma ovviamente ci sono molte incognite con cui metterlo in guardia.

Per uno, non sappiamo come se la caverebbe Canon con la costruzione del lato di navigazione del dispositivo e non abbiamo nemmeno un'indicazione di quanto potrebbe costare.

Inoltre, queste domande di brevetto spesso non sfociano nella produzione di un dispositivo reale, quindi è del tutto possibile che questo progetto non finisca per vedere la luce del giorno. Tuttavia, un po' più di concorrenza per DJI è qualcosa che non può essere male dal punto di vista di un consumatore.

Scritto da Max Freeman-Mills.