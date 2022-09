22 immagini sorprendenti dai Drone Photo Awards 2022

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Quest'anno oltre 2.000 persone provenienti da 116 Paesi di tutto il mondo hanno inviato immagini al Drone Photo Awards 2022. Questo concorso fa parte del Festival internazionale delle arti visive Siena Awards e comprende alcune magnifiche immagini scattate dai cieli.

Ora sono stati rivelati i nove vincitori, appartenenti a categorie come città, persone, natura, animali selvatici, sport e altro ancora. Abbiamo raccolto alcune di queste immagini per il vostro divertimento, ma assicuratevi di visitare la galleria completa dei premi per vederne altre.

-

Questa immagine si è aggiudicata il primo posto nella categoria urbana dei Drone Awards. Mostra i tetti meravigliosamente colorati del quartiere Kartoffelraekkerne, a Oesterbro di Copenhagen.

Quest'area risale al 1800 ed è stata costruita per le famiglie della classe operaia. Ora offre una splendida vista aerea.

L'immagine vincitrice della categoria persone mostra una persona che riposa sulla propria barca in un affollato porto fluviale di Dhaka, in Bangladesh.

Una vista comune nella zona, ma meravigliosamente intrigante se ripresa dall'alto.

Il vincitore del concorso wildlife ci offre una splendida vista dei fenicotteri che dormono ordinatamente insieme, accalcati per sicurezza e protezione.

Ci piacciono queste vedute di creature selvatiche catturate in un modo che difficilmente si potrebbe vedere da terra.

Questo vincitore della categoria sport offre una prospettiva strana e meravigliosa di un gruppo di sciatori in azione.

Da questa angolazione, sembra che stiano precipitando da una parete rocciosa verticale.

Dalla categoria natura proviene questo premio che mostra una splendida vista delle dune di sabbia del deserto del Namib

che incontrano le acque dell'Oceano Atlantico meridionale.

Semplice ma brillante.

Il vincitore di questo premio vede una vista astratta dall'alto. Scattata sopra le saline di Habra, in India.

Qui il sale viene sistemato in questo modo per consentire una lenta evaporazione sotto il sole cocente prima che il sale possa essere raccolto.

Cercate ispirazione per le foto di matrimonio? Allora dovete vedere la categoria matrimoni dei Drone Awards.

Ci sono alcuni scatti di matrimonio molto insoliti catturati da droni. Questo mostra un albero caduto, apparentemente perfettamente abbattuto nell'acqua, con una sposa in posa al di sotto.

Questo è un assaggio di una serie di foto scattate durante una visita in Chukotka e sull'isola di Wrangel. La collezione di Dmitry Kokh ha vinto il premio nella categoria serie e mostra alcune brillanti vedute di orsi polari in una stazione meteorologica abbandonata.

Ecco una splendida veduta paesaggistica di un'area iconica del parco, con l'immagine di una famosa principessa amorevolmente realizzata con varie piante colorate.

Questa incredibile vista mostra un hotel come probabilmente non l'avete mai visto prima. Un hotel che difficilmente potrà essere apprezzato appieno se non con un'immagine aerea come questa.

Una delle foto premiate nella categoria fauna selvatica mostra un momento brillante di tempismo perfetto, quando la coda di una balena trasforma il mare in una schiuma brillante.

Ecco uno scatto brillantemente composto di una partita di basket sotto il drone di Kateryna Polishchuk. Ci piace il modo in cui la palla blu spicca tra gli altri colori del campo.

Ecco una brillante ripresa aerea di un hotel vuoto scattata durante la pandemia, quando tutto era tranquillo.

L'inquadratura di questo scatto e l'angolazione delle varie scale e dei muri lo fanno sembrare una brillante opera d'arte astratta.

Abbiamo già visto un'ottima ripresa degli operai che lavorano il sale, ora vediamo anche una brillante ripresa aerea del riso che viene essiccato al sole.

Un'immagine meravigliosamente colorata, con linee intriganti e molto attraente.

Questo è uno scatto brillante che sembra quasi essere stato photoshoppato. Purtroppo racconta una storia di disastri e perdite.

È un'immagine aerea delle conseguenze della massiccia eruzione del vulcano Cumbre Vieja, che ha distrutto 3.000 edifici e gran parte del paesaggio. Tra cui oltre 55 miglia di strade come questa.

Un'altra delle foto premiate della categoria natura mostra alcune scogliere brillanti dalle forme fantastiche.

Si tratta delle scogliere bianche dell'isola di Iturup, un famoso punto di riferimento dell'isola che si estende lungo la costa del Mare di Okhotsk.

Dall'Australia Occidentale arriva questa brillante immagine che sembra le radici di un albero che si diffondono nel paesaggio, ma in realtà è l'acqua che si fa strada attraverso la terra secca.

Il lago Tyrrell a Victoria, in Australia, è un lago salato rosa che presenta una vista intrigante che sembra un occhio di tigre se visto così dall'alto.

Questo tipo di foto aeree offre una nuova prospettiva che può davvero cambiare la visione di un luogo.

Questa è una singola veduta aerea delle impressionanti attrazioni artificiali dell'Isola dell'Unicorno, a Chengdu, Sichuan, Cina.

La brillante architettura presenta alcune affascinanti forme geometriche che attirano l'attenzione.

Questa immagine proveniente dagli altopiani islandesi mostra una piscina di un blu fantastico e vivido annidata all'interno di una crosta geotermica. I colori contrastanti la fanno davvero risaltare.

La natura offre panorami incredibili se ci si prende il tempo di guardare. Qui vediamo una vista aerea di un fiume diventato rosso a causa del ferro ossidato presente nell'area.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Questa foto è stata presentata nella categoria astratta ed è stata premiata.

Troviamo particolarmente interessanti queste foto di matrimonio scattate con i droni. Non si tratta certo di uno scatto medio.

In questo caso si tratta di una faccia gigante che si trovava nei paraggi grazie a un festival musicale che si svolgeva nelle vicinanze.

Scritto da Adrian Willings.