Walmart sta espandendo il servizio di consegna con i droni in sei stati

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Walmart - la grande catena di supermercati - ha annunciato l'intenzione di lanciare il suo servizio di consegna tramite drone in sei stati entro la fine dell'anno, consentendo ai consumatori di ricevere la spesa in 30 minuti in alcuni casi.

L'azienda si baserà sulla partnership con DroneUp per espandere la propria rete di consegne, rendendola disponibile da 34 siti Walmart entro la fine del 2022, consentendo al servizio di raggiungere fino a 4 milioni di famiglie in Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah e Viriginia.

Nel comunicato stampa, l'azienda afferma che ciò consentirà di consegnare oltre un milione di pacchi in un anno.

Gli acquirenti potranno effettuare ordini per la consegna DroneUp tra le 8.00 e le 20.00 di ogni giorno e ricevere la merce direttamente a casa tramite drone, con "decine di migliaia di articoli idonei" disponibili per questo metodo di consegna.

C'è un limite di peso, naturalmente, ma finché il peso complessivo degli articoli è inferiore a 10 libbre, si potrà pagare la tariffa di 3,99 dollari per la consegna tramite drone e riceverli tramite un quadcopter senza pilota.

Naturalmente, Walmart non è la prima azienda a sperimentare i servizi di consegna con i droni. Prime Air di Amazon è stata una delle prime ad offrire questo servizio, mentre anche la pizza di Domino's in Nuova Zelanda e le merendine di 7-Eleven erano disponibili con un drone.

Walmart non ha detto con esattezza quali siti faranno parte dell'iniziativa, ma sospettiamo che se vivete vicino a uno di essi, saprete quando il servizio sarà attivo.

