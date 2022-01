Le migliori foto di droni di sempre: immagini straordinarie prese dal cielo

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La fotografia dei droni è aumentata vertiginosamente negli ultimi anni, con il numero e la qualità delle foto dei droni in aumento ogni anno. Ci sono così tante foto in effetti che la fotografia con i droni ha persino i suoi programmi di premi ufficiali.

Ora che la maggior parte dei nuovi droni è dotata di fotocamere di alta qualità in grado di catturare ottimi scatti e video, le immagini stanno solo migliorando sempre di più. Diciamo più facile, ma questo non vuol dire che sia una passeggiata nel parco.

Abbiamo raccolto alcune delle migliori foto che abbiamo visto e molte altre da Dronestagram e dal concorso fotografico Skypixel per mostrare quanto possano essere straordinarie le foto dei droni. Preparati a sollevare la mascella dal pavimento.

L'Autorità per l'aviazione civile (CAA) ha lanciato il suo concorso fotografico di droni nel Regno Unito. Questo concorso ha lo scopo non solo di mostrare splendide immagini degli utenti, ma anche di evidenziare le regole e i regolamenti sull'utilizzo dei droni .

Tutti i partecipanti al concorso #ShotOnMyDrone devono rispettare il Drone and Model Aircraft Code della CAA, ma sono altrimenti chiamati a inviare immagini alle varie categorie, tra cui notte urbana, giorno urbano e campagna.

I risultati sono impressionanti e anche ben vari, come puoi vedere.

Ci sono oltre 300.000 utenti registrati di droni e aeromodelli nel Regno Unito. Sono molte le persone che catturano alcune immagini davvero fantastiche della nostra meravigliosa campagna.

Questa foto è una delle immagini più apprezzate dei Drone Photos Awards del 2021 . Dalla categoria astratta, mostra un'area in Cina dove viene coltivato il riso.

I diversi livelli dei campi si traducono in una vista strana, meravigliosa e colorata.

Alcuni oggetti artificiali si vedono meglio con un drone. Un esempio calzante è questo brillante drago.

Un'altra bella veduta aerea dai Drone Awards. Un campo colorato ora sembra essere dipinto da un'auto solitaria.

Questo scatto mozzafiato mostra il famoso monastero francese di Mont Saint Michel immerso in una straordinaria nebbia mattutina. Questa immagine è stata scelta anche come vincitrice del primo premio del concorso Skypixel del 2018 .

Luke Bell, un videografo e fotografo con sede a Città del Capo, ha detto di aver scattato questa foto in una fredda mattina presto in Sud Africa in una fattoria vicino a Stellenbosch. "Due mucche che bevevano da una diga vicina hanno attirato la mia attenzione quando ho visto le loro lunghe ombre", ha spiegato. "Ho lanciato il mio drone per catturare la scena in un modo impossibile con qualsiasi altro tipo di fotocamera".

Alexey Goncharov, un fisico di 36 anni che lavora all'Università statale di Mosca, ha detto che a volte scatta foto con droni prima di andare al lavoro. Una mattina, mentre era alla ricerca di un bellissimo riflesso nelle finestre a specchio della torre Mercury, ha notato gli scalatori industriali: “Mi è piaciuto il modo in cui il loro lavoro sembrava da quella prospettiva. Sembravano lavare la città stessa, non solo le finestre dell'edificio".

Bachir Moukarzel, un libanese di 33 anni che vive a Dubai, è un controller finanziario di cluster negli hotel Rotana. Questa foto è stata scattata al tramonto a Dubai alle 18:00, mentre cercava di catturare un'area che 10 anni fa era un deserto ma che ora è "una giungla di cemento con gli edifici più alti di Dubai". Ha detto che ogni volo è una nuova avventura, anche se vola da secoli, poiché ogni volo "ha il suo gusto".

Questa è certamente una vista mozzafiato di un tempio di culto già maestoso. Il Tempio del Loto si trova a Delhi, in India, ed è famoso per la sua forma simile a un fiore. È anche un luogo di meraviglia grazie all'accoglienza di tutti, indipendentemente dal credo religioso.

Jerome Courtial, un francese di 39 anni con base a Londra, si è recato a Valensole per ottenere "un quadro originale piuttosto che la classica veduta con il tramonto sullo sfondo". La sua ragazza era con lui, e in un'intervista dopo essere stata scelta come la vincitrice n. 1 dei premi di Dronestagram 2017, l'ha ringraziata per la sua pazienza, poiché "hanno aspettato parecchio tempo per trovare il posto perfetto". La foto finì per essere la sua foto preferita mai scattata.

Questa è una bellissima vista della campagna della Repubblica di Abkhazia. Mostra un paesaggio straordinario con una storia tragica poiché fa parte della regione in cui si sono verificate le pulizie etniche negli anni '90. Le persone furono espulse dalle loro case, brutalmente assassinate e perseguitate. Ora un college abbandonato e distrutto è un omaggio a questo tragico momento.

Questa immagine brillantemente contrastante dal cielo mostra un fantastico treno rosso che passa attraverso le montagne innevate della Svizzera.

Questa immagine straordinariamente bella dei paesaggi islandesi è in realtà composta da 12 immagini separate cucite in una . Una brillante ripresa panoramica dei dintorni con le cime delle montagne coperte di nuvole e i fiumi che scorrono attraverso il paesaggio.

Questa immagine aerea gioca davvero brutti scherzi alla vista dando l'impressione di un ciclista che sale sul fianco di un grattacielo. L'immagine di Nigel Kwan è stata abilmente catturata utilizzando un Mavic Pro.

Questa immagine di ippopotami in bagno ha vinto il primo premio ai premi per la fotografia con droni 2018 di Dronestagram . Il fotografo, Martin Sanchez , ha dichiarato:

"Questo è stato di gran lunga il momento clou del mio viaggio in Tanzania. Ho festeggiato un gigante ippopotamo che era super VIP. Ma sapevo esattamente come entrare. Qualcosa a cui non potevano resistere. Un gioco di Hungry Hungry Hippos!"

Questa è una magnifica vista di una chiesa a San Pietroburgo, in Russia. Mostra la Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato. Questo incredibile edificio iniziò originariamente la costruzione nel 1893 e rappresenta uno stile architettonico di nazionalismo romantico di Alfred Alexandrovich Parland e dell'archimandrita Ignaty.

Una vista assolutamente allegra dai fiumi di Singapore mostra le canoe dall'alto, in posa in una posizione che le fa sembrare una faccia felice. Naturalmente potrebbe essere un incidente, ma è un felice incidente se lo è.

Questa brillante foto del drone è stata scattata a Bagan, in Myanmar, da Witold Ziomek. Ha usato un Mavic Pro fatto per scattare questa brillante foto di architettura antica sullo sfondo di mongolfiere.

Sopra le acque del Vietnam, Trung Pham ha catturato questa immagine degli allevamenti di aragoste della provincia di Phu Yen. I colori sorprendenti e il mix di materiali artificiali con la natura creano una fotografia incredibile.

Luis Saguar Domingo, un 24enne, ha detto di aver ricevuto il suo drone in regalo a Natale ed era a Madrid alla ricerca di un bel posto dove far volare il nuovo drone. Si sente rilassato quando vola semplicemente per via di tutti i bei paesaggi che è in grado di vedere, e quando ha scattato questa foto, ha pensato che fosse "davvero bella e simmetrica". Da questo punto di vista, Domingo ha detto che è davvero "difficile fare una foto del genere".

Un infelice incidente rende una fotografia aerea davvero fantastica. Un camion si è ribaltato e ha rovesciato il suo carico sul ciglio della strada. Ilya Martyanov ha notato l'incidente e si è precipitato fuori per inviare il suo drone per un attimo. Il risultato è una fantastica fotografia con drone delle insidie della vita moderna.

Il Colosseo romano è uno spettacolo incredibile da terra e dalla maggior parte delle angolazioni. È una meraviglia dell'architettura e una vista fantastica della nostra storia. Proprio quando pensavi che non potesse essere più impressionante, arriva questa immagine di Mauri Pagliai che lo mostra in pieno splendore notturno dal cielo.

Questa immagine è stata selezionata per uno dei People's Choice Prize nel concorso Sky Pixel .

Una fotografia in bianco e nero stranamente bella che sembra mostrare un motivo simile a una vena sul ghiaccio sottostante. Forse i resti di un albero scomparso sotto le gelide profondità?

Javier del Cerro ha catturato questo brillante scatto aereo della straordinaria simmetria degli uliveti di Castilla La Mancha, in Spagna.

Thibault Beguet, un fotografo di 34 anni con sede a Rennes, in Bretagna, utilizza i droni per scattare foto e realizzare filmati per aziende, agenzie, TV, ecc. Questa foto è stata scattata con la sua ragazza, Manon, mentre cercava un divertente e originale , e un modo insolito per annunciare che stanno aspettando a persone care e amici: "Amiamo la Normandia, il mare e le attività all'aperto, quindi scegliamo naturalmente di girare sulla spiaggia".

Fort Bourtange fu originariamente costruito nel 1593 nei Paesi Bassi per difendere e controllare la strada tra la Germania e la città di Groningen. Ha visto molta storia nei decenni e nei secoli trascorsi da allora e di recente, piuttosto opportunamente, è stato trasformato in un museo storico.

Dall'alto, Fort Bourtange è sicuramente bello, circondato da fossati difensivi e da una campagna brillante.

Nei cieli sopra il Vietnam, un drone cattura le anatre allevate dagli agricoltori locali. Una massa di anatre bianche si rilassa sui pacifici corsi d'acqua mentre il contadino lavora.

Romain Gaillard ha detto che questa foto è stata scattata nelle prime ore del mattino. "Ero andato in spiaggia per scattare qualche foto", ha spiegato. "Mentre guardavo i miei bambini giocare sulla spiaggia... ho avuto l'idea di usare la sabbia come un grande foglio di carta. Così io e i miei due figli abbiamo disegnato una scena legata al mare - nell'immagine potete vedere il mio primogenito figlio."

Dalle coste di Taiwan, questa immagine aerea cattura la fotografa sdraiata sul bordo dell'acqua, il bianco delle onde che si fonde con il suo vestito bianco. Questa brillante fotografia è stata nominata come immagine professionale nella categoria dei ritratti.

Il fotografo, Bobo, ha commentato questa immagine :

"Questo è il mio film di Taiwan, la costa di Hualien è fatta di scogliere ripide e mare appartato, terreno scosceso, passo dopo passo c'è il mare profondo. Ho sempre desiderato una prospettiva speciale, quindi fai del mio meglio per provarlo mentre Mavic sorvola la costa, Trovo che le onde sulla costa lampino magnificamente tra ghiaia grigio scuro e acqua turchese, scuro e chiaro. Il contrasto era molto forte. Quando le onde sono scese verso la riva e si sono ritirate, hanno mostrato una forma vasta ed eufemistica, che mi ricorda la coda fine della balena, e finito il lavoro. Ho premuto l'otturatore quando lo spray e la gonna sono stati consegnati per far fondere la gonna e l'onda del mare e avere un senso di estensione, lasciando il lavoro con un attaccamento e uno spazio simile . Con questa idea, ho scattato continuamente una serie di composizioni in forme diverse. L'intero processo è stato molto emozionante. Sfortunatamente, era una giornata nuvolosa. Se c'è il sole, il colore complessivo delle opere sarà ancora più splendido".

Questa semplice foto non è stata scattata così in alto nel cielo come alcune delle altre sulla nostra lista, ma questo non la rende eccezionale. La vista dei filari e dei filari di vite che si estendono a perdita d'occhio è fantastica. A maggior ragione con la brillante simmetria.

Questa immagine mostra un pescatore cinese che lavora nelle acque, esercitando il proprio mestiere. Questa immagine era una di una serie di immagini altrettanto belle catturate sopra le acque.

I delfini sono fantastici, vero? Ancora di più quando puoi vederli così a casa nel loro habitat naturale in acque incredibilmente cristalline al largo della costa dell'Australia occidentale.

Questa brillante immagine mostra Tatahatso Point nel Grand Canyon. Un luogo popolare per la fotografia, ma non visto spesso dal cielo.

Una fotografia perfettamente sincronizzata di un faro in Svezia mostra il sole che tramonta dall'alto. Il rosso brillante della punta risplende brillantemente sotto gli occhi di tutti. Un orizzonte vuoto si estende sullo sfondo. Uso brillantemente semplice, meravigliosamente incorniciato e fantastico di un Mavic Pro.

Questo incredibile spettacolo si vede nella città di Novo Mesto, vicino al confine con la Croazia. Un lussureggiante paesaggio verde, un fiume tortuoso e una comunità unita possono essere facilmente visti dal cielo.

Una meravigliosa foto Mavic Pro dei paesaggi islandesi e una delle tante cascate incrostate di ghiaccio visibili attraverso i paesaggi.

Questo non è solo un piccolo molo in acque meravigliose. È anche una veduta aerea di un faro sulla costa di Yalta. Le acque sono in realtà il Mar Nero. Questa foto straordinariamente alta fa sembrare minuscolo anche il faro. Il che non è un'impresa da poco.

Questa fotografia aerea è stata scattata a 1.500 piedi sopra i fiumi islandesi. Le linee in picchiata mostrano la bellezza della natura e questa immagine fa parte di una serie di scatti altrettanto magnifici con un tema simile.

Questa immagine mette in risalto lo spettacolo che i pescatori organizzavano per i turisti sul Lago Inle in Birmania, ma in realtà rappresenta i loro metodi di pesca tradizionali in azione. La vista aerea scattata con il DJI Mavic Pro è sicuramente qualcosa di speciale e probabilmente molto diverso dalla vista solitamente vista dalle persone che visitano il lago.

Il fotografo ha commentato:

"Il fiume Inu del Myanmar, i metodi di pesca antichi e unici, che attirano innumerevoli turisti a guardare, e ora è diventato uno spettacolo".

Questa immagine catturata con un DJI Phantom 4 mostra i moli del distretto di Yantian, in Cina. Questa foto fa parte di una serie di bellissime immagini di lavoratori che si occupano delle banchine e della manutenzione delle superfici.

Questa immagine mostra una vecchia città intorno a corsi d'acqua tortuosi. Questa città è nota per i suoi prodotti, ma ora è nota anche per i suoi panorami. Questa immagine aerea fa parte di una raccolta acquisita utilizzando il DJI Spark, un drone piccolo ma chiaramente capace.

Zeng Xinmin ha commentato questa immagine:

"L'antica città di Anchang è una delle quattro famose città antiche di Shaoxing, nella provincia di Zhejiang, è il primo lotto di città storiche e culturali pubblicate. Fu costruita durante la dinastia Song settentrionale, dopo la guerra, ripetutamente bruciata e ricostruita nei Ming e Qing Dinastie, lo stile architettonico eredita le caratteristiche tipiche del Jiangnan Water Village, un'acqua, semplice ed elegante, la sua specialità salsiccia di Anchang, o "salsa" La carne di pollame, ecc. Solo non puoi pensare, non c'è "cera" di Anchang , "salsa" non può. È la città natale di Shaoxing Master."

Il re della giungla è anche perfetto foraggio per fantastici scatti aerei. Questa brillante immagine mostra un leone disturbato dai suoni del drone, ma non sconcertato dalla sua presenza. Non capita spesso di vedere in sicurezza un animale selvatico in questo modo, a meno che non ti trovi nascosto in un albero vicino.

Questa incredibile foto mostra le splendide colline verdi e i dintorni di Santa Maddalena in Italia. Uno scatto brillantemente colorato della natura reso possibile da un drone creato dall'uomo.

Un'altra brillante foto di Mavic Pro. Questa volta dal Parco Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti. La superficie ghiacciata sottostante mostra colori brillanti mentre l'acqua calda sulfurea si fa strada attraverso la neve.

Questa foto è in realtà il risultato di una serie di immagini diverse unite insieme per creare il risultato finale. Questa cucitura dà l'impressione di un mondo piegato che si estende all'infinito. Abbiamo già visto questo stile e devo dire che è un modo davvero fantastico per catturare fotografie di droni.

Jesper Guldbrand fornisce un po' più di informazioni:

"Questa serie si chiama "Mind bending" ed è stata girata nel 2017 in diverse località della Svezia. Falun è una città fantastica per la mountain bike. Questa foto lo mostra. 20 immagini unite insieme. Un processo che ha richiesto circa 1,5 mesi."

Questa immagine fa parte di una raccolta di foto che mostrano i danni che i rifiuti industriali hanno arrecato al paesaggio. Sebbene mostrino onde di bellissimi colori, queste fotografie aeree dimostrano in realtà il danno che l'umanità ha fatto al mondo in cui abitiamo.

Il fotografo ha commentato :

"Il rapido sviluppo della civiltà umana ha portato una serie di effetti negativi. L'ambiente è inquinato e l'ecologia è distrutta. Allo stato attuale, lo status quo dell'inquinamento della terra è molto duro, formando un'incredibile "terra 殇"! riflettere sul modello di sviluppo dell'industria trionfante, attuare veramente la politica di trasformazione della modalità di sviluppo e raggiungere uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Affrontare la devastazione della terra, cicatrici per sempre. L'inquinamento ambientale deve essere gestito, altrimenti non ci sarà la terra completa. Senza protezione dell'ambiente, l'umanità perirà. Le immagini astratte possono invece esprimere meglio l'impatto ambientale dell'inquinamento industriale. Sebbene questi ambienti, dettagli e colori legati all'inquinamento industriale possano produrre un fascino attraente, l'aspetto non rappresenta l'essenza di spettacolari colori le immagini possono essere una natura molto brutta, è sporca, molto malvagia Gli esseri umani sono ricchi di invenzione e creatività. Possono anche creare una bellezza visiva distintiva nel processo di inquinamento industriale e distruzione della natura. L'autore ha registrato la terra distrutta nella fotografia aerea. Questo gruppo di foto (18) del 2017 è stato scattato in una miniera."

Come una scena di Inception, questa foto del drone catturata con un Phantom 4 Pro mostra una vista da sogno di Hong Kong. Una raccolta di 43 foto serviva solo per creare questa vista straordinaria ed è sicuramente impressionante.

La maggior parte delle persone sarà in grado di identificare questa come la famosa Lombard Street - secondo quanto riferito "la strada più tortuosa del mondo". Questa strada ventosa è sicuramente iconica e questa foto del drone è altrettanto fantastica.

Scattate nei cieli della Cina, questo fotografo professionista ha scattato una serie di magnifiche foto utilizzando un DJI Phantom 4 Pro. Una di queste immagini mostra i villaggi rurali e il duro lavoro che serve per raccogliere i frutti. Questa veduta aerea è stata scelta come seconda classificata nella categoria storie professionali. Consigliamo vivamente di controllare anche il resto delle immagini .

Il fotografo ha commentato:

"La stagione autunnale è la stagione del raccolto, piena di frutti d'oro è il contributo della terra al duro lavoro dell'umanità."

New York City vede sicuramente delle nevicate regolari. Il parco della città sembra incredibile da questo punto di vista, ancora di più se cosparso di neve invernale.

Strade, strade, tante strade. Ma chi ha bisogno di strade quando puoi volare? Certamente non questo drone.

Nelle pianure polverose, una casa solitaria si trova circondata da nient'altro che polvere, cespugli e qualche albero occasionale. Gli edifici proiettano ombre magnifiche sulla terra.

Questa immagine catturata con un DJI Phantom 4 mostra i moli del distretto di Yantian, in Cina. Questa foto fa parte di una serie di bellissime immagini di lavoratori che si occupano delle banchine e della manutenzione delle superfici.

Il vincitore del Gran Premio dei premi Skypixel 2017, catturato utilizzando un Phantom 4 Pro, mostra un orso polare solitario che salta attraverso i paesaggi ghiacciati. Il fotografo Florian Ledoux, ha intitolato la sua immagine :

"Cara generazione futura, spero che saremo ancora in grado di vedere la fauna selvatica artica come la vediamo ora. È minacciata poiché l'ambiente sta cambiando. Ho potuto assistere a molte scene di fauna selvatica e posso garantirvi che questa è la più bella cosa che io abbia mai visto. Scatto incredibile e unico sopra un orso polare a Nunavut, nell'area di Baffin, durante un reportage sulla fauna selvatica nel Nunavut e in Groenlandia."

Vicino all'area del monumento nazionale Grand Staircase nello Utah, Marc Lamey ha scattato questa immagine utilizzando un DJI Phantom 4 Pro. Il soggetto della sua foto si è raggomitolato sulle calde sabbie sottostanti.

Nei cieli sopra il Vietnam, un drone cattura le anatre allevate dagli agricoltori locali. Una massa di anatre bianche si rilassa sui pacifici corsi d'acqua mentre il contadino lavora.

Una bella ripresa dall'alto dei corsi d'acqua del Vietnam mostra un lavoratore solitario che guada in profondità nell'acqua.

Questo scatto mostra un pescatore sulla sua barca sulle acque del Lago Inle. Quest'uomo di talento non solo rema la sua barca con la gamba, ma riesce anche a pescare allo stesso tempo. Una fotografia brillante, meritevole del premio.

"Un pescatore di Intha prepara la sua rete per pescare mentre rema la sua barca con una tecnica di voga con le gambe nel lago Inle di Mayanmar"

Florian Ledoux, un 27enne che si è recentemente trasferito a Reykjavik per avvicinarsi all'Artico, ha iniziato a fotografare in Groenlandia nel 2014 per "segnalare i cambiamenti nella cultura Inuit e testimoniare la bellezza di questa enorme terra". Questa foto è stata scattata durante l'inverno nella Groenlandia orientale, uno dei luoghi più remoti della Terra. Ha detto che ha tentato di volare qui diverse volte e che il suo drone è stato attaccato da due Girfalcon.

Un'altra fotografia aerea mozzafiato catturata con il Phantom 4 Pro mostra i meravigliosi rossi degli alberi autunnali.

Calin Stan, un trentenne che ha lavorato nel settore della fotografia per più di un decennio e possiede un'attività in proprio, ha affermato che la sua immagine del drone è della strada Cheia DN1A che ti porta in Transilvania in Romania. Oppure, come dice la leggenda, questa è la vista che "lo stesso conte Dracula ha visto durante il suo volo notturno", ha spiegato Stan. In realtà ha catturato per la prima volta l'immagine per il Transylvania Roads Project.

Chi non sogna questa vista? Uno spettacolo tranquillo su un'isola deserta, belle acque calme che si estendono in lontananza e molto lontano dal trambusto della vita urbana. Questa vista è stata catturata utilizzando un DJI Phantom e una GoPro Hero 3 Black mentre sorvolava l'isola polinesiana francese di Taha'a. Sorprendente.

Nelle prime ore del mattino, a Terranova in Canada, un fotografo professionista di droni ha inviato il suo drone per vedere cosa poteva vedere sulle acque. Una barca da pesca che si avvicina alla riva è affollata da gabbiani, che senza dubbio cercano di catturare una loro facile cattura.

"Uno dei miei scatti preferiti. Una mattina presto a Terranova, stavo facendo un'escursione sull'East Coast Trail quando ho sentito un gruppo di gabbiani. Ho lanciato rapidamente il mio drone per scoprire cosa stava causando il caos. Era un piccolo merluzzo che pescava barca a vapore verso il porto, un momento davvero magico."

Un'incredibile veduta aerea delle bellissime spiagge di Kwinana, nell'Australia occidentale. Questa immagine fa parte di una raccolta di immagini altrettanto sbalorditive di Amphotoco pubblicate su Dronestagram. Li amiamo e ora abbiamo un disperato bisogno di visitare il paese.

Nelle acque della baia di La Paz, in Messico, centinaia di giovani squali balena vengono a mangiare e a divertirsi ogni anno. Questa immagine cattura alcuni turisti che fanno un tuffo con le magnifiche creature.

Questa immagine brillantemente semplice è stata catturata su un DJI Mavic Pro e mostra una ballerina al centro di un antico cortile a Shanghai, in Cina.

Il fotografo Cocoanext ha commentato :

"L'unica casa con cortile di quasi 190 anni di Shanghai con caratteristiche settentrionali si vede raramente a sud, dove i ballerini ballano non solo le gonne ma anche i vecchi ricordi di Shanghai"

Se hai intenzione di avere un elenco delle migliori foto di droni in circolazione, sembra giusto includere un vero vincitore del premio. Queste immagini fanno parte di una serie chiamata "Daily Geometry" della pluripremiata fotografa aerea Petra Leary. Questa raccolta di foto ha visto il maestro della fotografia aerea selezionato per la rosa dei candidati dello Zeiss Photography Award 2019. Linee brillanti, colori audaci e accattivanti e una straordinaria simmetria da semplici luoghi urbani.

Un uomo solitario viene catturato mentre si tuffa sopra la cascata. Questa foto dal tempismo brillante mostra un detentore del Guinness World Record che porta avanti la sua passione.

Il fotografo ha dato un po 'più di informazioni su di esso :

"Ha più di sessant'anni, è il detentore del record mondiale per le immersioni alla cascata della Guinness. Nel famoso getto cinese del Fiume Giallo e nelle grandi cascate della torre dell'acqua nella provincia di Heilongjiang, ha sorpreso il mondo con il suo salto. In aria, la sua azione allunga il bello. Ferma il momento dello shock, fai questo salto nell'eternità."

Un uomo solitario viene catturato mentre attraversa le sabbie del deserto nelle profondità della Cina. L'immagine è stata inviata agli Skypixel Awards con la didascalia :

"E 'stato girato nel deserto di Tengger, uno sportivo all'aperto che cammina duramente nel deserto a piedi, con i passi di sempre più in profondità, non sarà catturato?"

Saksun è un piccolo villaggio situato nella parte nord-occidentale dell'isola faroese di Streymoy. Il paese è circondato da splendidi paesaggi con panorami mozzafiato della natura. Questa straordinaria vista della chiesa locale è stata catturata da Ian Montgomery utilizzando il suo Mavic Pro e presentata al concorso Sky Pixel.

Questa immagine aerea dei campi da basket di Auckland mostra colori meravigliosamente contrastanti e una brillante simmetria dei cieli. Questa immagine di Petra Leary ha vinto il primo premio nella categoria dei ritratti professionali agli Skypixel Awards 2017.

Questa foto del drone mostra una veduta aerea di lavoratori che asciugano le tagliatelle su vari scaffali. Il fotografo ha intitolato l'immagine:

"Il 5 ottobre 2017, gli abitanti del villaggio di Xiashi Town, città di Kaili, provincia di Guizhou, erano impegnati ad asciugare i noodles".

Martin Sanchez ha detto di aver scattato questa foto un sabato pomeriggio di aprile poco prima del tramonto nel New Jersey. Notò un campo da tennis vuoto che "risaltava come una storia preziosa in un libro di parole vuote". Dopo alcune riprese, due persone sono venute a giocare a tennis e sembravano confuse guardandolo sdraiato a terra. Quando ebbe finito, mostrò loro la sua foto e loro dissero: "Ohhhh! Ho capito!"

Un'incredibile vista baciata dal sole della Basilica del Voto Nacional, una chiesa cattolica romana che domina l'orizzonte di Quito, in Ecuador. La meravigliosa chiesa è stata benedetta dal Papa nel 1985 ed è una delle maggiori attrazioni della zona. È anche un'impressionante foto del drone, come ha dimostrato Alex Javier con questo scatto usando il suo Phantom 4 Pro.

Sopra le acque del Vietnam, Trung Pham ha catturato questa immagine degli allevamenti di aragoste della provincia di Phu Yen. I colori sorprendenti e il mix di materiali artificiali con la natura creano una fotografia incredibile.

Dalla Sardegna, Italia, questa immagine aerea ha vinto il terzo premio nella categoria dei ritratti professionali degli Skypixel Awards 2017 con una semplice didascalia :

"Ora sarai testimone della rinascita dell'umanità."

Javier Bustamante, un designer di 32 anni, ha detto di aver scattato questa foto mentre era a La Vijanera, un carnevale invernale che si svolge nella città di Silió in Cantabria (Spagna) la prima domenica di ogni anno. "Questa festa consiste in un gruppo di cacciatori che vogliono catturare un orso", ha spiegato. "(Sic) Fai il giro del villaggio che rappresenta la cattura dell'orso... Questa foto è la fine della festa in cui viene catturato l'orso."

Un'incredibile vista ripresa utilizzando un DJI Air 2S e inviata a SkyPixel. Questa immagine dall'Islanda mostra una vista brillante di un aereo rotto in una landa ghiacciata.

Jelle Oostrom ha scattato questa incredibile foto della Piramide di Austerlitz utilizzando un DJI Mavic Air 2.

Il punto di riferimento è in realtà una piramide di terra alta 36 metri che fu realizzata dai soldati di Napoleone nel 1804. 90 anni dopo fu eretto un obelisco in cima ed è quello che vedi al centro di questo scatto. Dal livello del suolo sembra molto diverso.

Molte di queste foto con i droni mostrano viste incredibili del mondo che difficilmente vedrai. In questo caso, incredibili acque blu in una piscina a forma di cuore. Sorprendente.

Siman Laszlo è riuscito a scattare questa fantastica foto di un lago ghiacciato che sembra il cielo notturno:

"Quando i laghi gelano in inverno, possiamo cercare le stelle di ghiaccio in superficie. Quest'anno ho avuto la fortuna di vivere questo nelle vicinanze del mio villaggio".