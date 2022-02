Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il passo di Chord con il Mojo originale era quello di rendere portatile la potente elaborazione audio dell'azienda. Che sia collegato a un PC desktop o al tuo telefono mentre sei sdraiato a bordo piscina, Mojo è progettato per offrire.

Grazie a una batteria interna e alla possibilità di funzionare da una fonte di alimentazione bypassando la batteria in modalità desktop, è lì per aggiornare la tua esperienza audio ovunque ti trovi. Ora c'è una nuova versione: il Mojo 2.

Chord chiama il Mojo 2 un "amplificatore per cuffie/DAC portatile". Ma cosa significa in realtà? DAC è l'abbreviazione di convertitore digitale-analogico. Prende un segnale digitale e lo converte in un segnale analogico.

Nel mondo moderno, la musica viene archiviata digitalmente (come un CD) o trasmessa (download o streaming ) e deve essere riconvertita in analogico in modo che gli altoparlanti o le cuffie la capiscano.

Questo è il lavoro del DAC. Hai già DAC ovunque, nel tuo laptop, tablet o telefono, ad esempio, per riprodurre tutta la musica che stai ascoltando.

Il Chord Mojo 2 - e dispositivi simili - prendono il controllo della conversione da digitale ad analogico. È un dispositivo dedicato per un lavoro dedicato. È una specie di poster per l'anti-convergenza, riprendendo un compito da un dispositivo che sta cercando di fare tutto.

L'obiettivo è fare un lavoro migliore nell'elaborare quel segnale digitale nell'analogico che ascolti. L'attrazione del Mojo è che ha la sua batteria, quindi può essere portatile, supportando anche una gamma di ingressi. È compatto e versatile.

L'altra cosa interessante è che utilizza circuiti audio personalizzati, in grado di riprodurre file fino a 768kHz a 32 bit, e DSD 256, con un cosiddetto DSP UHD, che consente anche un certo grado di personalizzazione, di cui parleremo più avanti .

La build del Mojo 2 è ottima; sembra un solido blocco di metallo nella tua mano, con quattro pulsanti che corrono su un bordo e connessioni su entrambe le estremità. È realizzato in alluminio aeronautico.

A partire dall'uscita, ci sono due connessioni mini jack da 3,5 mm. Ciò significa che puoi collegare due paia di cuffie per la migliore esperienza di condivisione.

All'altra estremità del Mojo 2 ci sono una serie di connessioni. In primo luogo, c'è una Micro-USB progettata per la ricarica. Questo carica la batteria o alimenta il Mojo 2, ed è tutto ciò che fa.

C'è una seconda Micro-USB che, come la USB Type-C, può essere collegata a un dispositivo sorgente. Potrebbe essere il tuo PC o smartphone, per esempio.

C'è un ingresso ottico e un coassiale.

È possibile collegare più sorgenti contemporaneamente e il Mojo 2 passerà all'ingresso per la riproduzione di musica. Assegnerà la priorità in base al seguente ordine se sono in riproduzione più sorgenti: USB, coassiale e infine ottico. Tuttavia, puoi avere solo una connessione USB alla volta.

L'ottica è in fondo alla lista, perché è limitata nella qualità del segnale che può fornire.

La durata della batteria del Mojo 2 è valutata a 8 ore, che finora abbiamo riscontrato essere accurato nei nostri test. Quando la batteria si esaurisce, tuttavia, in pratica si spegne e noterai un indicatore rosso che mostra che deve essere ricaricato.

Il Mojo 2 ti dirà se ti sei collegato a un caricabatterie adatto: la maggior parte dei moderni caricabatterie mobili andrà bene, ma è comunque un po' irritante dover caricare tramite Micro-USB: USB Type-C sarebbe più conveniente ovunque tranne il terreno di collegamento legacy.

Tuttavia, c'è un motivo per cui è ancora Micro-USB: è così che puoi collegare Chord Poly , il modulo di streaming wireless dell'azienda. Ecco perché è ancora Micro-USB e non la più comoda USB C.

La batteria si carica abbastanza rapidamente e c'è un po' di riscaldamento del Mojo 2 durante la ricarica, come durante la riproduzione.

Passando alla modalità desktop, se lasci il Mojo 2 permanentemente collegato a una fonte di alimentazione, una volta caricato bypassa la batteria, quindi puoi semplicemente farlo funzionare da una fonte di alimentazione collegata tutto il tempo. Se lo stai usando come DAC desktop collegato al tuo PC, questa è un'opzione conveniente.

No, non lo fai. Chord dice che aumenterà le prestazioni di qualsiasi cuffia cablata ad essa collegata. Questo perché Mojo 2 sta facendo il duro lavoro per elaborare la sorgente e fornirti il miglior output possibile.

Ma c'è qualcosa da dire per avere cuffie di qualità migliore. Migliori sono le cuffie, naturalmente, più puoi sentire e avendo usato Mojo 2 con una gamma di cuffie è un gioco da ragazzi che buone cuffie diano un risultato migliore.

Abbiamo riscontrato che i risultati con le cuffie MDR-Z1R di Sony sono eccezionali, ad esempio, ma questo è un set di cuffie eccellente. Ma è comunque un'esperienza fantastica con altre cuffie cablate, perché ottieni davvero il massimo dalla sorgente.

Ma poiché Mojo 2 non è esigente su ciò che colleghi, può essere un gradino verso l'ascolto di musica di qualità superiore a lungo termine, indipendentemente dal fatto che tu abbia le cuffie da cui non stai ottenendo il massimo, o se hai sempre voluto aggiornare quelle orecchie economiche che hai avuto per anni.

No, ma sì. Una delle cose che Mojo 2 mira a fare è ottenere il meglio da ciò che gli dai da mangiare. Se gli dai da mangiare una fonte di bassa qualità ... beh, allora ti perderai il punto.

Negli ultimi anni si è parlato molto di musica ad alta risoluzione . Molto è guidato da velocità mobili e a banda larga più elevate, insieme a uno spazio di archiviazione più economico, il che significa che la forte compressione dei formati musicali precedenti non è più necessaria.

Tidal ha guidato la carica per lo streaming di qualità superiore, con artisti del calibro di Qobus (di cui Mojo 2 ti offre una prova gratuita), Apple Music e Amazon Music che spingono tutti livelli musicali di qualità superiore o semplicemente forniscono l'accesso a una qualità superiore per gli abbonati.

È probabile che coloro che sono interessati al Mojo 2 perseguano la musica un po' perfetta e ciò significa evitare di elaborare lungo il percorso e lasciare che il Mojo lo gestisca. Significa che devi prestare un po' di attenzione a come connetti i tuoi dispositivi e le app che usi per la riproduzione per assicurarti di alimentare Mojo 2 nel formato giusto.

App come Tidal e Qobuz rendono più facile vedere cosa stai ottenendo.

È soddisfacente, tuttavia, sapere di avere una traccia di alta qualità per vederla riflessa nell'illuminazione colorata del pulsante di accensione, con una scala che va dal rosso al bianco per la frequenza di campionamento.

Nel Regno Unito utilizziamo Richard Of York Gave Battle In Vain per ricordare i colori dell'arcobaleno e questo è lo stesso ordine utilizzato dal Mojo 2 per riflettere le sue frequenze di campionamento, da 44,1 kHz (rosso) in su. Altre regioni probabilmente hanno modi simili per ricordare ROYGBIV.

Oltre ad essere portatile ed elaborare quelle tracce digitali, ci sono un paio di aggiunte offerte da Mojo 2, e queste fanno uso di quei pulsanti che corrono lungo i bordi. Queste sono sfere colorate retroilluminate - e hanno un bell'aspetto e si sentono benissimo sotto la punta delle dita.

Ma possono creare confusione, perché nonostante Mojo 2 aggiunga un pulsante del menu per semplificare il controllo, l'unico feedback visivo che ottieni è tramite il colore della luce. Potresti voler tenere una copia del manuale utente a portata di mano fino a quando non avrai preso confidenza con le cose.

La modifica del volume attraverso i colori è piuttosto semplice (usando di nuovo ROYGBIV), ma la cosa più importante sono le funzioni dell'equalizzatore. Ciò ti consentirà di regolare il tono in quattro bande: bassi bassi, medi bassi, alti bassi e alti. Ci sono nove passaggi negativi e nove positivi per ciascuna di queste quattro bande.

L'idea è che puoi cambiare l'uscita per adattarla alle cuffie che stai utilizzando (abbassando i bassi se le tue cuffie sono naturalmente troppo basse, ad esempio) oppure puoi regolare l'equalizzazione in base alle tue preferenze.

Potrebbe benissimo essere che pensi che l'album che stai ascoltando abbia bisogno di un aumento dei bassi - e puoi farlo.

Puoi anche modificare l'avanzamento incrociato. Ciò consente di regolare l'uscita attraverso quattro stadi, mescolando i canali sinistro e destro per renderli più o meno distinti. Ancora una volta, questo richiede un paio di pressioni di pulsanti ma aggiungerà più immersione e ti allontanerà da una separazione stereo più dura se è quello che vuoi.

Chord Mojo 2 offre numerose opportunità a coloro che sono interessati a migliorare la propria esperienza di ascolto. Essere in grado di usarlo come dispositivo desktop o portarlo in viaggio per usarlo ovunque, praticamente con qualsiasi dispositivo, gli dà un grande vantaggio rispetto ad alcuni rivali statici.

Sì, andare in giro ogni giorno con il Mojo 2 in tasca richiederà un po' di dedizione, poiché avrai il cavo del telefono collegato o dovrai utilizzare il Poly e sistemarli entrambi, oltre a utilizzare le cuffie cablate.

Potrebbe funzionare su un viaggio in treno di 5 ore quando sei seduto, ma per i 30 minuti di pendolarismo ci vorrebbe un tipo speciale di dedizione.

Parte del divertimento di un dispositivo come il Mojo 2 sta nel mettere in fila tutte le anatre: assicurarti di avere una sorgente di qualità, assicurarti che il tuo dispositivo sorgente venga trasmesso correttamente alle cuffie, tutto aiuta a rendere l'esperienza più di una semplice connessione e gioca.

Sì, Mojo 2 non porterà semplicità, se è quello che vuoi attenersi alle cuffie Bluetooth e Spotify. Ma se vuoi di più, il Chord Mojo 2 potrebbe benissimo essere un grosso pezzo del puzzle.

È ora disponibile per £ 449.

Le migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 4 gennaio 2022 Quali sono le migliori cuffie? 1. Sony WH-1000XM4 · 2. Cuffie Bose 700 · 3. Bowers and Wilkins PX7 · 4. Bose QuietComfort 45 · 5. Sony WH-CH710N.

squirrel_widget_6543906

Scritto da Chris Hall.