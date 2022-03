Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Yamaha ha scelto di lanciare i suoi ultimi auricolari true wireless in occasione della Giornata mondiale dell'udito, il 3 marzo, poiché sono stati realizzati pensando alla sua filosofia True Sound, un modo per presentare la musica in modo che sia pulita e chiara anche a basso volume.

Gli auricolari Yamaha TW-E5B sono dotati ciascuno di un'unità driver da 7 mm alloggiata sullo stesso asse del condotto del suono, insieme all'uscita audio. Ciò consente un throughput pulito dal driver all'orecchio senza ostacoli e qualsiasi interferenza che potrebbe compromettere le prestazioni.

Il risultato finale, afferma Yamaha, è un'esperienza audio che conserva la musicalità indipendentemente dal volume, proteggendo così anche l'udito dell'utente: "La cura dell'ascolto è una delle nostre caratteristiche uniche che consente un'esperienza di ascolto True Sound per tutta la vita, senza perdere alcun valore musicale espressione a qualsiasi livello di volume", ha affermato Yoshi Tsugawa, senior general manager della divisione home audio dell'azienda.

"Abbiamo lanciato il TW-E5B in occasione della Giornata mondiale dell'udito per incoraggiare i clienti a pensare a un'esperienza di ascolto di alta qualità e alla salute dell'udito".

Gli auricolari sono inoltre dotati della tecnologia cVc (Clear Voice Capture) di Qualcomm per le chiamate vocali e di una modalità di gioco che riduce la latenza durante i giochi.

Sono resistenti all'acqua e al sudore IPX5 e offrono fino a 30 ore di durata della batteria: 8,5 ore nelle gemme, 21,5 ore nella custodia di ricarica.

Disponibili ad aprile 2022, gli auricolari Yamaha TW-E5B avranno un prezzo di £ 129,99 nel Regno Unito e saranno disponibili in quattro colori.

Scritto da Rik Henderson.