(Pocket-lint) - Pochi design sono così iconici o immediatamente riconoscibili come quello di V-Moda nel mercato delle cuffie: le sue placche metalliche a forma esagonale all'esterno sono state una caratteristica del design dell'azienda per oltre un decennio, in gran parte rese iconiche dalla serie Crossfade.

Ora, a più di tre anni dall'ultimo aggiornamento, V-Moda torna con la terza generazione di Crossfade Wireless.

Il modello V-Moda Crossfade 3 Wireless riprende in gran parte lo stesso design e gli stessi materiali del suo predecessore, il Crossfade 2, ma lo ha dotato di componenti interni più efficienti e di un più ampio supporto per i codec audio.

Sebbene i driver che diffondono l'audio non siano cambiati in termini di dimensioni, i driver da 50 mm del Crossfade 3 Wireless sono in grado di offrire "ancora più potenza e impatto". Il vero miglioramento dell'audio riguarda però i codec wireless.

Con aptX HD integrato, potrete ottenere una risoluzione audio wireless più elevata rispetto a quella ottenibile con il suo predecessore, mentre con una connessione passiva cablata avrete ancora il supporto per l'Hi-Res Audio.

Il miglioramento maggiore riguarda la durata della batteria, che ora è stata aumentata fino a 30 ore di riproduzione (rispetto alle 14 ore delle Crossfade 2 Wireless), garantendo una longevità che consente alle cuffie di competere con i leader del mercato.

V-Moda ha anche aggiunto una porta di ricarica USB-C, dicendo addio alla vecchia micro USB presente nei modelli precedenti.

Per quanto riguarda il design, è rimasto in gran parte invariato. L'archetto flessibile in metallo garantisce una vestibilità sicura, mentre gli ampi cuscinetti in memory foam offrono comfort e una tenuta passiva contro il rumore ambientale.

Se c'è una specifica fondamentale che manca è l'ANC (Active Noise Cancellation). La maggior parte delle cuffie di punta di questi tempi è dotata di una forma di ANC per filtrare rumori come i motori di treni e aerei. V-Moda ha optato per questa soluzione per il modello Crossfade 3.

Le V-Moda Crossfade 3 Wireless sono disponibili da oggi al prezzo di 299 dollari e sono disponibili nelle colorazioni Matte Black, Gunmetal Black e Bronze Black. Come per le versioni precedenti, è possibile personalizzare gli schermi dei padiglioni auricolari con stampa a colori e incisione laser per renderli unici.

