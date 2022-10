Gli auricolari true wireless automodellanti UE Fits vengono lanciati nel Regno Unito

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ultimate Ears ha annunciato che le sue cuffie wireless personalizzate, le UE Fits, sono ora disponibili per la prima volta al di fuori degli Stati Uniti, in particolare nel Regno Unito, in Francia, in Germania e in Canada.

Sebbene le cuffie personalizzate siano disponibili da tempo, le UE Fits sono le prime cuffie di questo tipo che lo fanno senza alcun coinvolgimento esterno o professionale. Al contrario, utilizzano la tecnologia brevettata Lightform per adattarsi automaticamente all'orecchio di chi le indossa, creando la vestibilità perfetta.

Questo avviene in collaborazione con l'app UE Fits, che si collega agli auricolari e attiva i LED incorporati, che emettono una leggera luce viola. La tecnologia Lightform utilizza poi la luce per far aderire le punte riempite di gel ai contorni di ciascun orecchio in meno di 60 secondi.

Gli auricolari senza fili sono disponibili negli Stati Uniti da un paio d'anni, ma l'azienda ha annunciato la disponibilità nel Regno Unito, in Francia, Germania e Canada a partire da oggi.

Offrono otto ore di ascolto continuo con una sola carica, ma oltre 20 ore di riproduzione se si include la custodia di ricarica. Su ogni auricolare sono presenti controlli per la gestione della riproduzione musicale, del volume e delle chiamate in arrivo, che possono essere ulteriormente personalizzati all'interno dell'app, se lo si desidera.

Non c'è cancellazione del rumore, ma Ultimate Ears promette comunque molto in termini di prestazioni. L'azienda si avvale dell'esperienza acustica acquisita con i suoi monitor intrauricolari ad alte prestazioni per far sì che i driver dinamici da 10 mm di ciascun auricolare lavorino al meglio delle loro capacità. Il risultato è una firma sonora "piena, calda e dettagliata, con bassi profondi e potenti", secondo Ultimate Ears. Un po' come le Wonderboom 3, forse?

Le UE Fits sono disponibili da subito nei colori Eclipse (blu notte), Cloud (grigio) e Dawn (lilla) al prezzo di 199,99 €/229,99 €.

Scritto da Verity Burns.