(Pocket-lint) - Technics ha annunciato un paio di cuffie over-ear wireless con cancellazione del rumore che supportano LDAC tramite Bluetooth per la riproduzione audio ad alta risoluzione.

Le cuffie Technics EAH-800 sono dotate di un driver dinamico da 40 mm in ciascun orecchio, oltre a condensatori multistrato polimerici a film sottile come di solito utilizzati negli amplificatori audio di fascia alta del marchio.

La loro doppia tecnologia ibrida di cancellazione del rumore combina filtri analogici con microfoni feed-back, oltre a microfoni feed-forward e filtri digitali per garantire che il suono ambientale sia disattivato e non influisca sulla riproduzione musicale.

Ci sono anche modalità ambiente naturale e attenzione, per consentire di sentire più chiaramente il rumore esterno quando si ascoltano gli altri parlare o gli annunci delle stazioni, ad esempio.

Le chiamate vocali beneficiano anche di microfoni aggiuntivi, con quattro microfoni MEMS per la chiarezza della voce e altri quattro utilizzati con la tecnologia beamforming per una migliore ricezione.

I padiglioni sono realizzati in memory foam per una vestibilità comoda, mentre le cuffie possono essere ripiegate per essere più compatte durante il viaggio.

La durata della batteria è dichiarata fino a 60 ore con la cancellazione del rumore disattivata, 50 ore con attiva. Ciò si riduce di circa 10 ore quando si ascolta musica LDAC fino a 96 kHz/24 bit.

La funzionalità di ricarica rapida è disponibile tramite USB-C. Fornisce fino a 10 ore di riproduzione per soli 15 minuti di carica.

Disponibilità e prezzo devono ancora essere rivelati. Saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero.