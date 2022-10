Gli auricolari Sony WF-1000XM4 riceveranno un aggiornamento Bluetooth Multipoint

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I popolarissimi auricolari wireless WF-1000XM4 di Sony stanno per essere aggiornati con il supporto per le connessioni Bluetooth Multipoint. E non sono i soli.

Oltre alle WF-1000XM4, Sony ha confermato che la stessa funzione verrà introdotta anche negli auricolari LinkBuds e LinkBuds S. Entrambi otterranno la connettività Bluetooth Multipoint tramite un aggiornamento del sistema. Entrambi otterranno la connettività Bluetooth Multipoint tramite un aggiornamento software "entro novembre 2022", mentre i possessori di WF-1000XM4 dovranno aspettare un po' di più: Sony ha dichiarato che l'aggiornamento arriverà quest'inverno.

È particolarmente degno di nota il fatto che la funzione arrivi proprio sulle WF-1000XM4. Non si tratta di auricolari nuovi e hanno ormai più di un anno. Il motivo per cui Sony abbia deciso di aggiungere il Bluetooth Multipoint non lo sappiamo, ma siamo ancora in attesa. Ma siamo felici che sia arrivato.

Per coloro che si chiedono il motivo di tanto clamore, il Bluetooth Multipoint consente a cuffie e auricolari di connettersi a più di un dispositivo alla volta. Il comunicato stampa di Sony fa l'esempio di chi ascolta la musica sul PC e riceve una chiamata sul telefono. Con il Bluetooth Multipoint attivato, gli auricolari compatibili cambieranno automaticamente dispositivo in modo da poter rispondere alla chiamata a mani libere. Tutto ciò è piuttosto magico e funziona in modo simile a come gli AirPods cambiano automaticamente dispositivo quando sono collegati all'apparecchiatura Apple.

L'annuncio a sorpresa di Sony del WF-1000XM4 è arrivato insieme a una versione speciale degli auricolari LinkBuds S, anch'essi realizzati con bottiglie riciclate per il raffreddamento dell'acqua. Si chiamano LinkBuds Earth Blue e sono davvero molto belli.

Scritto da Oliver Haslam.