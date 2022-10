Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato un nuovo colore per i suoi popolari auricolari wireless LinkBuds S, ma non si tratta solo di un look: sono realizzati con refrigeratori d'acqua riciclati.

L'elegante nome LinkBuds S Earth Blue è realizzato con materiali di resina riciclata generati da distributori d'acqua in plastica riciclata, afferma Sony. Il materiale è stato creato da Sony per esplorare il potenziale di utilizzo dei materiali usati nei distributori d'acqua e per sfruttarne le proprietà adesive uniche. Il risultato è questo nuovo paio di auricolari più ecologici.

La felice conseguenza di tutto ciò è che gli auricolari LinkBuds S Earth Blue e la custodia di ricarica presentano entrambi un esclusivo motivo marmoreo, decisamente gradevole. È una combinazione di bianco e blu difficile da collocare, ma la descrizione del marmo fornita da Sony è piuttosto accurata.

Questi prodotti hanno anche delle credenziali ecologiche. Sony afferma che i 2 dollari ricavati dalla vendita di ogni LinkBuds S saranno devoluti alle attività di conservazione marina. Questo significa che ogni acquisto proteggerà quasi 58.824 metri quadrati di oceano, il che ci sembra una buona notizia.

Sotto la nuova struttura, queste LinkBuds S sono le stesse che abbiamo già recensito, il che significa che potete aspettarvi un'ottima vestibilità e un ottimo suono. La durata della batteria è stimata in 20 ore quando si utilizza la custodia di ricarica inclusa e il supporto Google Fast Pair è ovviamente incluso.

I nuovi auricolari LinkBuds S Earth Blue saranno in vendita dal mese prossimo e costeranno circa 200 euro in Europa. Negli Stati Uniti saranno in vendita a 199,99 dollari "alla fine di ottobre".

Scritto da Oliver Haslam.