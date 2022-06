Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sembra che Sony si stia inserendo nel mercato in forte espansione delle cuffie da gioco: una nuova linea di tre cuffie trapela in vista di un presunto annuncio nelle prossime settimane.

La linea completa è trapelata tramite OnLeaks e 91mobiles e sembra che sarà sotto un nuovo marchio che Sony ha chiamato Inzone. Le tre cuffie, in ordine crescente di caratteristiche e quindi presumibilmente di prezzo, sono Inzone H3, H7 e H9.

Tutte e tre hanno un design bianco arrotondato molto simile, che si abbina bene alle placche di default della PlayStation 5, a patto che non abbiate personalizzato la vostra console con qualcosa come le Darkplates di Dbrand.

L'H3 è il più semplice, con una connessione via cavo, ma a quanto pare dovrebbe offrire un suono a 360 gradi. La cosa più impressionante è che sembra essere potenzialmente dotato di cancellazione del rumore, grazie a un interruttore con la scritta "NC/AMB", che probabilmente consente di passare da questa modalità a un'opzione ambientale.

L'H7 è simile, ma non sembra avere la cancellazione del rumore, sostituendo questo vantaggio con la connettività wireless che sembra funzionare tramite un dongle Wi-Fi o Bluetooth, a seconda delle esigenze.

Infine, l'ammiraglia H9 sembra offrire il meglio di entrambi i mondi, con riproduzione wireless e cancellazione del rumore, secondo 91mobiles.

Le cuffie sembrano ottime dalle immagini trapelate, ma in assenza di dettagli sui prezzi e sulle caratteristiche, come la compatibilità con la PS5, resteremo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Sony a tempo debito.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Rik Henderson.