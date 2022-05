Le cuffie wireless Sony LinkBuds S sono compatte ma potenti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha annunciato l'espansione del marchio LinkBuds con le LinkBuds S, ma a differenza della precedente offerta LinkBuds, si tratta di un set convenzionale di cuffie true wireless.

Diciamo convenzionali, ma si collocano nella fascia alta del mercato, con un costo di 180 sterline (200 euro), e sono quindi più vicine all'ammiraglia WF-1000XM4 di Sony che ai set più economici.

Cosa rende queste cuffie diverse dalle 1000XM4? Per cominciare, sono più piccole del 41% e più leggere del 43%, ma offrono molte delle stesse opzioni e tecnologie. Il prezzo di queste cuffie è tale da suscitare un grande interesse.

Le caratteristiche principali sono la cancellazione attiva del rumore, compresa la riduzione del vento, e l'assistenza AI per le chiamate vocali, per assicurarsi che i microfoni beamforming riescano a captare la nostra voce al di sopra del rumore di fondo.

Queste cuffie supporteranno anche l'audio ad alta risoluzione, grazie alla presenza di LDAC e, naturalmente, per ottenere i massimi benefici da questa tecnologia è necessario che LDAC sia presente sul dispositivo di origine, consentendo di triplicare i dati su un segnale wireless.

È presente anche la tecnologia DSEE di Sony, che consente di migliorare la qualità delle sorgenti di scarsa qualità per garantire un suono ottimale.

Come per le cuffie 1000X di Sony, è presente un'intelligenza in grado di adattare i controlli del suono all'attività svolta (camminare, correre, concentrarsi o rilassarsi) e di rilevare quando si inizia a parlare, in modo che la musica venga disattivata per consentire una conversazione.

I Sony LinkBuds S hanno un grado di protezione IPX4, quindi sono in grado di resistere anche a qualche schizzo d'acqua.

Per quanto riguarda la carica, con l'ANC si ottengono 6 ore con una singola carica e 20 ore in totale con la custodia. Una ricarica di 5 minuti consente di ascoltare 1 ora di musica.

Le Sony Linkbuds S sono disponibili su ordinazione.

Scritto da Chris Hall.