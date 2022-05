Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I piani di Sony di rilasciare una versione aggiornata delle sue cuffie di punta a cancellazione di rumore sono tutti ma fuori ora, dopo successive fughe di notizie delle sue intenzioni e infatti disegni per le nuove cuffie.

La scorsa settimana abbiamo visto il suo nuovo look e abbiamo dato una sbirciata alle specifiche delle cuffie, compresa l'impressionante durata della batteria di 40 ore. Ora, le immagini sono emerse della sua confezione al dettaglio per sostanzialmente timbrare quelle fughe di notizie come accurate.

Le immagini pubblicate su Reddit mostrano le cuffie nella loro scatola di vendita al dettaglio da più angolazioni, mostrando il nuovo design più liscio che stanno per utilizzare.

È interessante notare che mostrano anche un grafico che valuta la durata della batteria delle cuffie a 30 ore, non 40, quindi dovremo vedere se questo porta fuori quando rilasciano, che ci aspettiamo di imminente.

In risposta a queste immagini, il leaker seriale Jon Prosser è spuntato per affermare che le XM5s saranno lanciate a 399 dollari negli Stati Uniti, e saranno annunciate il 12 maggio.

Annuncio il 12 maggio

$399

Gli XM4 rimarranno in giro per $349



Inoltre, nuovi LinkBuds



LinkBuds S (auricolari wireless chiusi)

Annuncio il 18 maggio

$199 https://t.co/GPi3w87l3D- Jon Prosser (@jon_prosser) May 5, 2022

Dice anche che c'è una nuova versione dei LinkBuds in arrivo, al prezzo di 199 dollari e annunciata il 18 maggio. Speriamo quindi di dover aspettare solo pochi giorni per scoprire se una o entrambe queste notizie si riveleranno accurate.

