(Pocket-lint) - Un paio di auricolari wireless Sony sono trapelati online con quello che sembra essere uno sfiato su ogni stelo. Ciò che rende questa fuga di notizie ancora più interessante è un paio di cuffie over-ear di Sony, anch'esse trapelate di recente.

Le immagini dei prossimi auricolari wireless con cancellazione del rumore di Sony sono state condivise dal leaker SnoopyTech (via Android Police), che ha detto che gli auricolari si chiameranno LinkBuds S. Si può presumere che saranno un aggiornamento dei Sony LinkBuds che sono usciti a febbraio. I LinkBuds originali hanno un design unico "open-style" con un foro simile a una ciambella che dovrebbe permettere di sentire l'ambiente circostante mentre si indossano gli auricolari.

Una stranezza nel mondo degli auricolari, i LinkBuds sono specificamente progettati per far entrare il mondo esterno mentre si ascolta la musica o si fa una videochiamata. E per questo, sono perfettamente adatti, venendo con un design ad anello aperto del driver che evita qualsiasi cosa effettivamente andando nel canale uditivo. Nella nostra recensione degli auricolari, abbiamo detto che le prestazioni audio sono sorprendentemente buone e il comfort è impareggiabile.

A differenza dei LinkBuds, tuttavia, i LinkBuds S avranno apparentemente un design chiuso più tradizionale - più simile a quello del WF-1000XM4 di Sony. Il Walkman Blog ha anche notato che i LinkBuds S hanno un sensore di prossimità che sembra identico a quello del WF-1000XM4s. Nella nostra recensione di questi auricolari di punta, abbiamo notato che hanno tutte le campane e fischietti e poi alcuni.

Sony LinkBuds S/WF-LSN900

Truly Wireless Noise Canceling Earbuds

