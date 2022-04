Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony potrebbe presto annunciare un sostituto per le sue popolarissime cuffie WH-1000XM4 ANC - non a caso chiamate WH-1000XM5.

Il tempismo sembra giusto, considerando che il modello esistente è stato rilasciato nell'estate del 2020 e presunte immagini ufficiali sono apparse online mostrando il refresh del 2022 in tutta la sua gloria.

Inoltre, alcuni dettagli chiave sono stati rivelati. Per esempio, le cuffie Sony WH-1000XM5 si dice siano dotate di 40 ore di durata della batteria - 10 ore in più rispetto alla XM4 - anche quando si ascolta utilizzando la tecnologia di cancellazione del rumore adattiva.

Una carica completa richiederà tre ore e mezza tramite USB-C, si dice.

A quanto pare, ci sarà anche una nuova tecnologia di driver in ogni orecchio, ma questo non è stato ancora chiarito in modo significativo.

I "rendering della stampa sono stati pubblicati dal sito tedesco TechnikNews e ci danno un assaggio di un design più pulito - anche se uno che mantiene ancora la stessa forma di base.

TechnikNews

A parte questo, possiamo vedere gli stessi due colori che Sony ha offerto nella serie finora - argento e nero.

Le migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 25 aprile 2022

Nessun dettaglio sui prezzi o sulla data di rilascio è stato menzionato finora. Tuttavia, con una fuga di notizie così importante, saremmo sorpresi se non sentissimo di più nelle prossime settimane. Vi terremo informati.

Scritto da Rik Henderson.