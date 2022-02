Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sony ha introdotto gli auricolari abbastanza diversi da qualsiasi cosa avessimo visto prima sotto forma delle sue cuffie true wireless LinkBuds.

Si potrebbe dire che sono auricolari anti-ANC in quanto, invece di bloccare il rumore esterno, sono progettati specificamente per farlo entrare.

Non c'è auricolare, con le Sony LinkBuds che sfoggiano un driver ad anello aperto. Questo si posiziona sull'orecchio con una punta dell'ala che lo tiene in posizione, permettendoti di ascoltare cosa sta succedendo nel mondo intorno a te mentre ascolti anche musica o discorsi.

Ciò li rende particolarmente utili per le videochiamate a casa, dove vuoi anche ascoltare il campanello o i membri della famiglia, o correre, ad esempio, tenendoti informato sul traffico o altre persone.

Sony afferma inoltre che sono adatti a un nuovo stile di vita adottato da molti giovani adulti, a cui piace indossare le cuffie anche quando non ascoltano nulla in particolare. Certamente, con appena 4,1 g per cima, sono abbastanza piccole e leggere per farlo. E, senza auricolari inseriti in nessuna delle orecchie, sono comodi anche per lunghi periodi.

In termini di tecnologia audio, le LinkBuds condividono lo stesso processore V1 delle ammiraglie WF-1000XM4 TWS, oltre al sistema di upscaling audio digitale DSEE proprietario di Sony.

Anche se non è presente la cancellazione del rumore, è possibile attivare il controllo automatico del volume per aumentare il volume nelle aree più rumorose, abbassarlo quando è più silenzioso intorno a te. C'è anche un'opzione parla con la chat che metterà automaticamente in pausa la musica non appena parli.

Sono supportati Google Assistant e Amazon Alexa, così come le tecnologie Google Fast Pair e Swift Pair di Microsoft.

Le LinkBuds sono dotate di 5,5 ore di durata della batteria nelle stesse gemme, con altre 17,5 ore disponibili nella minuscola custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 10 minuti può anche fornire un'ora di riproduzione.

Sono ora disponibili al prezzo di £ 150 nel Regno Unito, € 180 in Europa centrale e $ 180 negli Stati Uniti.

Scritto da Rik Henderson.