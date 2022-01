Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Le pluripremiate cuffie Shure SRH440 e SRH840 sono molto apprezzate dagli ingegneri del suono come cuffie bilanciate convenienti per il missaggio.

Mentre la maggior parte può concordare sul fatto che la qualità del suono è superba, il design stava sicuramente iniziando a sembrare un po' datato.

Per affrontare questo problema, Shure ha lanciato la seconda generazione di cuffie SRH440A e SRH840A. La riprogettazione promette un audio superiore, un comfort di lunga durata e la caratteristica resistenza Shure.

"I consumatori di oggi cercano un audio di alta qualità senza sacrificare lo stile e il comfort", ha affermato Sean Sullivan, Global Product Manager di Shure. "Questo aggiornamento offre proprio questo: un design a basso profilo che sta benissimo sulla fotocamera e un'acustica migliorata per garantire una riproduzione audio pulita e coerente. I professionisti della registrazione e i creatori di contenuti trarranno vantaggio dalle cuffie professionali che includono l'iconica firma del suono di Shure e un suono fresco e moderno design."

L'SRH840A ha driver dinamici al neodimio da 40 mm e la sua risposta in frequenza personalizzata offre bassi profondi, medi chiari e alti estesi. Un'ampia fascia imbottita mantiene le cose comode e le cuffie possono essere ripiegate per un facile trasporto.

L'SRH440A è progettato per il podcasting , la registrazione domestica e il missaggio del suono. Queste lattine forniscono una risposta sonora coerente ed equilibrata per la massima precisione.

Entrambe le cuffie hanno un design cablato e chiuso, con un'enfasi sulla durata per l'uso in studio. Entrambi hanno una finitura nera opaca e sono dotati di cavi rimovibili e adattatori per jack per cuffie da 1/4 di pollice e una custodia per il trasporto.

Le cuffie di seconda generazione sono ora disponibili, le SRH440A al dettaglio per $ 99 e le SRH840A possono essere acquistate per $ 149.

Scritto da Luke Baker.