Le cuffie NC wireless Shure Aonic 40 annunciate al CES

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Shure ha annunciato una nuova aggiunta alla sua gamma di cuffie wireless over-ear.

Le cuffie wireless a cancellazione di rumore Shure Aonic 40 si basano sull'eredità della coppia Aonic 50, ma hanno un prezzo più conveniente.

Sono caratterizzati da un design portatile, con padiglioni auricolari pieghevoli che riducono le dimensioni complessive per adattarsi perfettamente alla custodia per il trasporto inclusa. Anche le cuffie sono robuste, con materiali di costruzione tra cui alluminio aeronautico e nylon caricato con fibra di vetro.

A bordo è presente una tecnologia di cancellazione del rumore regolabile, con tre impostazioni ANC digitali che possono essere scelte da chi lo indossa. Inoltre, sono presenti doppi microfoni beamforming per garantire che la qualità delle chiamate sia la più elevata possibile.

Si dice che la durata della batteria delle cuffie Shure Aonic 40 sia fino a 25 ore con l'ANC attivato. Supportano anche la ricarica rapida tramite USB-C, con cinque ore di utilizzo disponibili dopo soli 15 minuti di ricarica.

L'app ShurePlus Play per iOS e Android ti consente anche di creare un equalizzatore personalizzato per i nuovi auricolari e di salvare le tue impostazioni per un uso futuro. Scaricherà e installerà anche gli aggiornamenti del firmware, oltre a modificare la configurazione ANC.

Le cuffie wireless a cancellazione di rumore Shure Aonic 40 sono ora disponibili, al prezzo di $ 249.

Le migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 5 gennaio 2022