Sennheiser lancia le ultime cuffie TV - RS 120-W

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sennheiser ha in serbo un altro prodotto audio per tutti coloro che desiderano un'esperienza d'ascolto della TV più sintonizzata, sia per problemi di udito che per la sensibilità dei vicini.

Le RS 120-W offrono un'esperienza on-ear che trasmette l'audio della TV direttamente a voi con una latenza bassissima grazie al sistema LE audio di Sennheiser.

-

Questo sistema utilizza il Bluetooth a bassa energia per trasmettere il nuovo codec audio LC3 ed è simile alla tecnologia alla base degli auricolari TV Clear, anch'essi in vendita.

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

L'RS 120-W è dotato di una stazione di ricarica per quando non lo si utilizza, che funge anche da trasmettitore, con una portata di 60 metri.

La durata della batteria delle cuffie è di 20 ore e, dato che probabilmente le utilizzerete solo per guardare la TV, sarà più che sufficiente anche per le interruzioni più lunghe.

È possibile associare più di un set di cuffie a un singolo trasmettitore, nel caso in cui si desideri avere compagnia durante la visione, mentre le cuffie possono essere utilizzate nelle modalità di riproduzione vocale, musicale o normale per ottenere firme sonore diverse a seconda di ciò che si sta guardando.

I preordini per l'RS 120-W sono già aperti presso Sennheiser al prezzo di 119,99 sterline, 129,90 euro o 129,95 dollari, prima della data di uscita prevista per il 30 agosto 2022.

squirrel_widget_12854781

Scritto da Max Freeman-Mills.