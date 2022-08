Sennheiser presenta le cuffie wireless Momentum 4 riprogettate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sennheiser ha presentato le sue ultime cuffie overear, le Momentum 4 Wireless, con una riprogettazione abbastanza radicale rispetto alle Momentum 3.

Il nuovo look è molto più in linea con la concorrenza di Sony e Bose, con meno tocchi industriali e un design più sottile.

Sono dotate di un archetto rivestito in tessuto e di padiglioni piatti e robusti e sono disponibili nei modelli bianco e nero, a seconda dei gusti. È dotato di ricarica rapida USB-C e di una serie di controlli touch su uno dei padiglioni auricolari.

Questo modello è adatto a molte persone, anche se di conseguenza non si ripiega come i modelli precedenti, ma si piega semplicemente per essere inserito nella custodia in dotazione.

Oltre al nuovo look, sono stati apportati alcuni importanti miglioramenti. In particolare, l'autonomia della batteria ha raggiunto la ragguardevole durata di 60 ore anche con la cancellazione attiva del rumore attivata.

Sennheiser afferma inoltre che l'ANC è molto migliorato grazie alla nuova disposizione dei microfoni, resa possibile dal nuovo design, e che di conseguenza la chiarezza delle chiamate dovrebbe essere notevolmente migliorata.

Inoltre, Sennheiser è riuscita a ridurre notevolmente il prezzo, portando le Momentum 4 a 299 euro e rendendole molto più competitive rispetto ad altre cuffie wireless di fascia alta.

Le cuffie saranno disponibili per il preordine a partire dal 9 agosto 2022 e saranno effettivamente commercializzate il 23 agosto.

Scritto da Max Freeman-Mills.