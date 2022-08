La fuga di notizie sul Momentum 4 di Sennheiser rivela un'importante riprogettazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sennheiser sembra intenzionata ad aggiornare la sua gamma di cuffie over-ear Momentum e chi aspettava una versione aggiornata di queste iconiche cuffie potrebbe rimanere un po' deluso dalla direzione che Sennheiser sta apparentemente prendendo.

Le cuffie sono apparse brevemente presso il rivenditore Canada Computers, in un annuncio che rivela un drastico cambiamento nel linguaggio del design. Il look immediatamente riconoscibile non c'è più.

Al contrario, Sennheiser sembra aver optato per un look molto più generico, sostituendo il metallo e la pelle con quello che sembra essere tessuto e plastica, che le renderà difficili da riconoscere in mezzo a tutte le altre cuffie presenti sul mercato.

L'annuncio è stato individuato da The Verge, ma naturalmente la pagina di vendita al dettaglio esistente è stata rimossa. Tuttavia, ha anche rivelato che il prezzo potrebbe essere più basso grazie a questa riprogettazione.

In Canada, le cuffie saranno quotate a 449,95 dollari CAD, pari a circa 286 sterline o 349 dollari USA. Se il prezzo è esatto, si tratta di un calo significativo rispetto al prezzo di vendita originale delle precedenti cuffie Momentum.

Le Momentum 3 Wireless venivano vendute a circa 400 dollari negli Stati Uniti e a 369 sterline nel Regno Unito, il che le rendeva notevolmente più costose rispetto alla concorrenza di Sony e Bose.

Dato che si tratta di una fuga di notizie proveniente da un rivenditore di elettronica, sembra abbastanza sicuro che la fuga di notizie - sia per quanto riguarda il prezzo che il design - sia praticamente confermata e che il lancio avverrà a breve. Come sempre, sarà il tempo a dirlo.

Scritto da Cam Bunton.