Sennheiser presenta le sue cuffie Momentum 4

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sennheiser ha rilasciato un grande teaser sulle sue prossime cuffie wireless Momentum 4, insieme alla conferma che saranno disponibili nell'agosto 2022.

Le cuffie saranno dotate di cancellazione adattiva del rumore, una forma di cancellazione che si adatta ai livelli di rumore intorno a voi, e vanteranno anche una durata della batteria estremamente impressionante di 60 ore.

Sennheiser afferma che le Momentum 4 avranno driver da 42 mm ispirati all'hardware di livello audiofilo, apparentemente angolati verso la parte anteriore delle orecchie per un suono leggermente più naturale.

Sembra anche che abbia lavorato sui microfoni delle cuffie per migliorare la ricezione della voce per la qualità delle chiamate e la conversazione con l'assistente intelligente scelto.

L'immagine di Sennheiser qui sopra conferma che le cuffie avranno ancora una volta una finitura in tessuto, almeno sull'archetto.

A quanto pare ci sarà anche una finitura in pelle sintetica sui cuscinetti auricolari, per un comfort di lusso.

Il post di annuncio contiene anche un'immagine di una custodia in tessuto per il trasporto, quindi è chiaro che il tema è questo, in linea con le impressionanti Momentum True Wireless 3 che abbiamo testato all'inizio di quest'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.