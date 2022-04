Sennheiser svela gli auricolari Momentum True Wireless 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sennheiser ha annunciato gli auricolari Momentum True Wireless 3, un aggiornamento dei suoi auricolari wireless di fascia alta che aveva già indicato che era in arrivo. Ora sono ufficiali e mostrano un look abbastanza nuovo.

O, almeno, gli stessi auricolari sembrano diversi, mentre la custodia è molto simile, ancora con una bella finitura a trama di tessuto che dovrebbe essere soddisfacente in mano.

Gli auricolari hanno un aspetto più arrotondato e continuo rispetto al Momentum 2, e non hanno più finiture metalliche a contrasto sulla parte esterna di ogni gemma, optando invece per un look all-over nero.

Sono passati un paio d'anni dall'ultimo paio di auricolari Momentum, quindi saremo curiosi di vedere se Sennheiser ha migliorato il suono già molto impressionante di quel set.

Al contrario, la cancellazione attiva del rumore (ANC) dell'ultima coppia non era così impattante, quindi questa è un'altra area dove Sennheiser potrebbe essere in grado di trarre alcuni benefici. I nuovi boccioli hanno adaptive noise-cancellign che dovrebbe reagire al rumore del mondo reale intorno a voi.

La qualità delle chiamate dovrebbe essere migliorata grazie agli array di microfoni riprogettati e ampliati su ogni auricolare, che sarà il benvenuto per la maggior parte degli utenti.

La durata della batteria passa da circa sei ore a sette, ancora molto intorno a ciò che ci si aspetta, e gli auricolari costeranno 219,99 sterline o 249,90 euro quando usciranno il 10 maggio 2022.

Scritto da Max Freeman-Mills.