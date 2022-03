Sennheiser IE 600 sono auricolari per audiofili con un prezzo da abbinare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Sennheiser ha lanciato un nuovo set di monitor in-ear cablati di livello audiofilo, l'IE 600, inteso come una sorta di contrappunto all'IE 900 rilasciato nel 2021 e che offre una risposta specificamente bilanciata.

Gli auricolari sono rivestiti in zirconio amorfo dell'era spaziale, un metallo che secondo Sennheiser dovrebbe aumentare la durata e l'aspetto duraturo degli auricolari anche se sei un po' ruvido con loro. È incoraggiante dato il prezzo di € 700 che è allegato.

L'intero auricolare è progettato attorno a camere accuratamente calibrate per garantire una riproduzione del suono accurata dal suo driver da 7 mm e la neutralità che ne risulta è qualcosa che non si incontra molto spesso in un auricolare.

Significa che se sei in grado di ascoltare in un luogo senza rumori di fondo dovresti ottenere il tipo di precisione normalmente riservato alle cuffie over-ear.

L'IE 600 verrà fornito con jack da 3,5 e 4,5 mm per consentirti di connetterti come preferisci, mentre avrà anche punte per auricolari in schiuma e silicone per farti ottenere allo stesso modo una vestibilità con cui ti senti a tuo agio.

Gli auricolari dovrebbero essere rilasciati nei prossimi mesi, ma non sono intesi come sostituti dell'IE 900. Piuttosto, Sennheiser ha indicato che offriranno semplicemente profili audio diversi per gusti diversi. Gli audiofili non saranno sorpresi di apprendere che potrebbero aver bisogno di convincere entrambi a decidere cosa preferiscono davvero.

Scritto da Max Freeman-Mills.