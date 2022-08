I Galaxy Buds 2 Pro di Samsung sono più intelligenti e più piccoli, ma hanno una fregatura

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato le Samsung Galaxy Buds 2 Pro, l'ultima iterazione delle sue cuffie true wireless.

Queste cuffie presentano una serie di cambiamenti, come un corpo più compatto (più piccolo del 15% rispetto alle Buds 2 ) e saranno disponibili in diversi colori: grafite, bianco e la nuova tonalità preferita da Samsung, Bora Purple.

A prima vista queste cuffie sembrano simili alla versione precedente, con un design compatto, ma il corpo è notevolmente più sottile verso le estremità.

Ma ciò di cui Samsung vuole veramente parlare sono i cambiamenti tecnologici che queste cuffie offrono. La caratteristica principale è che le Galaxy Buds 2 Pro offriranno una risoluzione musicale più elevata, consentendo il supporto di musica a 24 bit rispetto ai 16 bit offerti in precedenza.

È un'ottima notizia, ma c'è anche un problema. Samsung non utilizza un codec comune come aptX o LDAC, ma è il primo dispositivo che utilizza SSC (Samsung Seamless Codec).

Perché è un problema? Perché è supportato solo dai dispositivi Samsung, quindi se volete la musica ad alta risoluzione dovete essere collegati a un telefono Samsung.

Ci sono altre funzioni intelligenti. Tra queste c'è quella che Samsung chiama Advanced Intelligent ANC, che in pratica significa che è in grado di rilevare automaticamente la voce quando si parla e di passare alla modalità ambientale in modo da poter sentire la risposta. Sony offre una funzione simile su alcune delle sue cuffie più avanzate.

C'è anche un supporto più ampio per l'audio a 360 gradi, compreso il Dolby Head Tracking, oltre al supporto per l'audio multicanale, progettato per migliorare l'audio.

Samsung continua a consentire l'accoppiamento rapido sui dispositivi Samsung, includendo anche i televisori 2022, con la possibilità di passare rapidamente da un dispositivo all'altro. Queste cuffie, tuttavia, non supportano le connessioni multipoint.

Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro saranno disponibili a partire da 219 euro. I preordini inizieranno il 10 agosto e saranno disponibili dal 26 agosto.

Scritto da Chris Hall. Modifica di Britta O'Boyle.