Samsung Galaxy Buds 2 Pro: immagini trapelate

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da tempo si vocifera che Samsung presenterà il seguito degli impressionanti Galaxy Buds Pro nel corso dell'estate e ora potremmo avere un'idea di come saranno i nuovi auricolari.

91mobiles ha acquisito dei rendering 3D di quelli che, a suo dire, sono i Galaxy Buds 2 Pro, apparentemente previsti in bianco, nero e viola.

Le immagini appaiono certamente convincenti, con un design che ricalca chiaramente quanto fatto da Samsung con i recenti auricolari, fino alle dimensioni e alla forma molto familiare della custodia.

Non abbiamo però informazioni sulle specifiche o sulle caratteristiche, quindi non è ancora chiaro in che modo i Buds 2 Pro migliorino i loro predecessori.

Sebbene si possa sperare in piccoli aumenti della durata della batteria o in miglioramenti nella cancellazione attiva del rumore (ANC) tra una generazione e l'altra, nulla è garantito fino a quando Samsung non deciderà di svelare gli auricolari.

L'annuncio è previsto per agosto 2022, quindi non dovrete aspettare molto per saperne di più sugli auricolari. Si spera che nello stesso periodo si scopra qualcosa di più anche sull'attesissimo Galaxy Z Flip 4.

Scritto da Max Freeman-Mills.