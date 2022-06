Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il prossimo set di auricolari wireless di Samsung potrebbe arrivare presto, con la comparsa online di un documento della FCC che sembra riferirsi ai Galaxy Buds Pro 2.

Abbiamo già visto che il paio di auricolari Samsung di cui si vocifera il lancio è previsto per agosto via Twitter, e ora potrebbe esserci un anello più ufficiale nella catena.

Come mostrato nell'elenco sottostante, Samsung ha fatto approvare dalla FCC un dispositivo della categoria auricolari Bluetooth con il numero di modello "SM-R510", lasciando intendere che qualcosa è in cantiere per il lancio.

Sembra quasi certamente che si tratti di un paio di auricolari, dato che nell'elenco sono presenti due ID di registrazione: A3LSMR510L, che presumiamo sia l'auricolare sinistro, e A3LSMR510R, che sarebbe il destro.

Anche se sembra che la questione sia piuttosto aperta e chiusa, il numero di modello visualizzato è un po' curioso. A differenza di tutti gli altri Galaxy Buds rilasciati negli ultimi anni, il numero di modello "SM-R510" rappresenta un notevole salto di qualità.

Ad esempio, il numero di modello delle Galaxy Buds Pro è "SM-190", mentre quello delle Galaxy Buds Live è "SM-180". Le ultime nate della linea, le Galaxy Buds 2, hanno un numero di modello "SM-177".

Non è detto che il Galaxy Buds Pro 2 non possa avere un numero di modello che rompa questa stretta convenzione, ma è almeno qualcosa da tenere d'occhio.

Al momento, naturalmente, non è ancora chiaro se i Buds Pro 2 verranno rilasciati - anche se alcuni informatori suggeriscono che la data di rilascio è prevista per i prossimi due mesi, forse insieme a Z Flip 4, Z Fold 4 e Galaxy Watch 5 al Samsung Unpacked di agosto.

Rimanete comunque sintonizzati, perché è probabile che altre fughe di notizie si verifichino nelle prossime settimane.

