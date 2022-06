Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Samsung potrebbe prepararsi ad aggiornare le sue cuffie true wireless di punta con un modello di seconda generazione. Il lancio è previsto per il mese di agosto, insieme al Galaxy Z Fold 4.

Negli ultimi anni Samsung ha lavorato a diverse iterazioni di cuffie true wireless. Partite a rilento, le ultime si sono dimostrate molto più competitive e degne di essere consigliate. Le Buds 2, le Buds Live e le Buds Pro hanno molto da offrire agli utenti con una serie di caratteristiche diverse.

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung si sta preparando ad aggiornare le Buds Pro. Resta da vedere se il nuovo modello si chiamerà Buds 2 Pro o Buds Pro 2, ma riteniamo più probabile il secondo nome.

Al momento non si conoscono le novità che comporteranno, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbero in fase di produzione e saranno disponibili in tre colori: Zenith White, Zenith Bora Purple e Zenith Graphite.

Samsung Galaxy Buds Pro 2 (nome commerciale non chiaro):

Colori:

Ci sono molte cose che potrebbero essere migliorate per rendere le Galaxy Buds Pro delle cuffie migliori. La durata della batteria potrebbe essere migliorata e il sistema di cancellazione del rumore potrebbe essere molto più efficace.

Le Samsung Galaxy Buds Pro sono molto apprezzabili: offrono un'ottima cancellazione del rumore durante le chiamate, la qualità del suono è buona e la forma compatta è piacevole, ma la cancellazione attiva del rumore non è da prima della classe.

In parte ciò dipende dalla vestibilità: abbiamo sempre riscontrato che, anche con la scelta dell'auricolare ottimale, non sono sicure come, ad esempio, le Jabra Elite 85t, che sono ancora considerate tra le migliori cuffie a cancellazione del rumore sul mercato.

Sembra che Samsung abbia intenzione di organizzare un evento di lancio di grande impatto nell'agosto del 2022. Sono attesi i nuovi pbones pieghevoli - lo Z Fold 4 e lo Z Flip 4 - e si vocifera il lancio del Galaxy Watch 5. Se a ciò si aggiunge un nuovo paio di cuffie premium true wireless, c'è molto da aspettarsi.

Si prevede che il Galaxy Unpacked si terrà il 10 agosto per il lancio.

