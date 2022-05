Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Samsung ha annunciato una custodia Poke Ball a tema Pokemon per i suoi auricolari Galaxy Buds true wireless.

La custodia è disponibile sul sito web di Samsung per la Corea del Sud.Esclusiva di questo Paese, si tratta di un nuovo accessorio per chi è un grande fan del franchise dei Pokemon. Funziona solo con gli auricolari della linea Galaxy Buds.

Secondo Gizmodo, si tratta di una custodia in edizione limitata per gli auricolari wireless Galaxy Buds. Non è prevista l'uscita in altri paesi. Costa 134.000 won (circa 105 dollari o 84 sterline) e include adesivi dei Pokemon da applicare alla custodia stessa. Pocket-lint fa notare che la custodia Poke Ball di Samsung presenta un'importante avvertenza: Non sembra essere in grado di ricaricare direttamente gli auricolari. Sembra che sia necessario inserire la normale custodia di ricarica per i Galaxy Buds 2, Galaxy Buds Pro o Galaxy Buds Live all'interno della Poke Ball.

Ricordiamo che nel 2020 Razer ha lanciato una collaborazione simile. Ha presentato degli auricolari wireless gialli a tema Pikachu che si caricavano all'interno di una Poke Ball.

