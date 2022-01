Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il marchio audio di lusso Mark Levinson è al CES 2022 di Las Vegas per svelare i suoi ultimi prodotti, e il più grande (e strabiliante) headliner sono le prime cuffie wireless del marchio.

Si chiamano n. 5909 e costano quasi 1.000 dollari.

Mark Levinson è una società di proprietà di Harman e una sussidiaria di Samsung. (Harman possiede anche AKG , JBL e Harman Kardon .) Levinson è forse meglio conosciuta per i suoi sistemi audio per la casa e l'auto di fascia alta, quindi un paio di over-ear wireless ultra costosi sono un po' fuori campo.

Sono dotati di driver al berillio da 40 mm e prestazioni audio ad alta risoluzione grazie all'elaborazione del segnale a 24 bit/96 kHz e alla risposta acustica a 40 kHz.

Mark Levinson ha detto che ha funzionato "ingegneri del suono di livello mondiale" per sintonizzare "espertamente" il n. 5909 sulla "curva di Harman". Tutto questo gergo audiofilo significa che dovresti sentire cose come "il minimo respiro di un artista" o "un'armonia nascosta", secondo la compagnia.

Il 5909 supporta i codec wireless LDAC, AAC e aptX Adaptive tramite Bluetooth 5.1. Hanno anche la cancellazione attiva del rumore adattiva (ANC) con tre modalità di isolamento acustico e una funzione Ambient Aware. Mark Levinson ha affermato che puoi aspettarti fino a 30 ore di utilizzo con l'ANC adattivo attivo e fino a 34 ore con la funzione disabilitata. Altre caratteristiche audio includono quattro microfoni e una funzione Smart Wind Adaption.

Mark Levinson

In termini di design, le cuffie sfoggiano un telaio in alluminio, padiglioni metallici verniciati, archetto in pelle, cuscinetti auricolari in pelle sostituibili.

Sono inoltre dotati di una custodia da viaggio rigida dotata di cavo di ricarica USB-C, adattatore da USB-C a USB-A, due cavi da USB-C a 3,5 mm, adattatore da 3,5 mm a 6,3 mm, adattatore per aereo e un panno per lucidare .

Se qualcuno di questi ti interessa, il n. 5909 è disponibile nelle colorazioni nero, peltro e rosso dal 4 gennaio 2022 per $ 999 ciascuno.