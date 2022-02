Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm ha annunciato le ultime aggiunte al suo portafoglio Snapdragon Sound con le piattaforme S5 e S3 Sound.

Il nuovo hardware è progettato per aumentare le prestazioni dei dispositivi audio wireless, aumentando la qualità e riducendo la latenza per offrire un'esperienza audio più premium.

Mentre Qualcomm è ben noto per il suo lavoro che alimenta i dispositivi mobili e guida il 5G, ad esempio, viene spesso trascurato che l'azienda offre anche connettività per altri dispositivi wireless, comprese le cuffie.

Passando a una convenzione di denominazione semplificata, il nuovo hardware supporterà audio di qualità CD - 16 bit 44,1 kHz - in modalità wireless, in modo che gli utenti possano trarre vantaggio da una più ampia disponibilità di musica a risoluzione più elevata da servizi come Tidal, Apple Music o Amazon Music. Questo può sfruttare il codec aptX Lossless annunciato nel 2021 .

Qualcomm afferma che supporterà anche l'audio a 24 bit a 96 kHz in modalità wireless, aumentando la qualità.

L'aumento della qualità audio è qualcosa che è cresciuto negli ultimi anni, poiché la larghezza di banda beneficia di connessioni 4G e 5G più veloci significa che i clienti mobili non devono preoccuparsi così tanto di mantenere basso l'utilizzo dei dati, godendo invece di migliori prestazioni di streaming.

La riduzione della latenza e l'aumento dell'acquisizione del microfono rendono le conversazioni più naturali, mentre le ultime piattaforme Snapdragon supportano anche la registrazione stereo wireless tramite i microfoni sulle cuffie, aggiungendo ancora una volta un altro percorso per migliorare l'acquisizione dell'audio.

Anche se è improbabile che tu veda qualcosa etichettato come Qualcomm Snapdragon S5 Sound Platform, potresti incontrare il marchio Snapdragon Sound che Qualcomm utilizza come termine generico per le sue soluzioni audio.

Artisti del calibro di Master & Dynamic , Audio-Technica, Jabra e Cambridge Audio utilizzano tutti l'hardware di Qualcomm nei dispositivi audio per fornire un'esperienza audio eccezionale.

Qualcomm afferma che il suo hardware più recente ha un consumo energetico inferiore del 20%, offrendo al contempo una latenza inferiore del 25%.

Scritto da Chris Hall.