(Pocket-lint) - Quasi ogni volta che si tiene un grande evento di shopping, è possibile trovare le Beats Studio 3 Wireless tra gli sconti. Il Prime Day 2022 non è da meno e ora è possibile trovare le cuffie Beats top di gamma a un prezzo eccezionale.

Che siate negli Stati Uniti o nel Regno Unito, troverete le Beats con circa il 50% di sconto sul prezzo pieno originale. Certo, è da un po' che non si trovano più a quel prezzo, ma questo non significa che l'offerta Studio 3 non sia buona. È ancora un ottimo prezzo per un ottimo paio di cuffie per tutti i giorni.

Le Beats Studio 3 sono state lanciate un po' di tempo fa in termini di elettronica di consumo, ma sono state il primo paio di cuffie a cancellazione del rumore dell'azienda e tra le prime a essere dotate del chip W1 per facilitare l'accoppiamento con i dispositivi Apple.

Ciò che le rendeva speciali era che, a differenza di altre cuffie ANC dell'epoca, elaboravano la cancellazione del rumore in tempo reale, adattando il suono e il livello di cancellazione del rumore in base al suono circostante.

Inoltre, anche nel 2022, la durata della batteria di oltre 25 ore è molto elevata e le cuffie sono molto comode e dal suono eccellente. A un prezzo così basso, vale sicuramente la pena di prenderle in considerazione.

Scritto da Cam Bunton.