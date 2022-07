Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se stavate aspettando di acquistare le ultime cuffie da viaggio a cancellazione del rumore di Bose fino a quando il prezzo non fosse sceso a un livello più accessibile, questo potrebbe essere il momento giusto. Nell'ambito degli ampi sconti del Prime Day, le cuffie QuietComfort 45 di Bose sono disponibili al prezzo più basso finora raggiunto.

Sono disponibili a un terzo del prezzo originale e nelle colorazioni "Triple Black" e "White Smoke".

Bose QC45 - Risparmio di 100 dollari Le ultime cuffie a cancellazione di rumore di Bose hanno raggiunto il prezzo più basso per il Prime Day. Ora a soli 229 dollari. Visualizza offerta

Le Bose QC 45 sono il successore spirituale delle QC 35, che sono state uno dei modelli di cuffie a cancellazione del rumore più popolari sul mercato. È probabilmente il miglior paio di cuffie da viaggio che si possa acquistare.

Non solo la cancellazione del rumore è leader nel mercato, ma il design è confortevole, con una pratica serie di pulsanti e una struttura che consente di ripiegarle e riporle facilmente.

Una combinazione che le rende ideali per i voli a lungo raggio o per i lunghi spostamenti in treno. Eliminano efficacemente il rumore, hanno un ottimo suono e non occupano molto spazio nella schiena.

Con un'autonomia fino a 24 ore e la possibilità di ricarica rapida, hanno una carica più che sufficiente per affrontare i viaggi più lunghi e un modo pratico per tenerle sempre cariche.

Scritto da Cam Bunton.