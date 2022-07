Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Prime Day è ufficialmente arrivato e questo significa grandi sconti su molti dei prodotti tecnologici più amati, compresi i marchi più popolari. Per non essere da meno dei suoi concorrenti, Bose ha abbassato i prezzi delle sue eccellenti cuffie con cancellazione del rumore 700 e degli auricolari QuietComfort.

Entrambi i prodotti hanno ottenuto ottimi risultati nelle recensioni e presso i consumatori, offrendo un suono fantastico e un'ottima cancellazione del rumore in un design accattivante. In particolare le NC 700.

Bose NC 700 - Risparmiate il 50%. Ridotte alla metà del loro prezzo originale, le super cuffie a cancellazione di rumore 700 di Bose sono ora a soli 175 euro. Visualizza offerta

Le cuffie a cancellazione di rumore 700 di Bose costavano 259 sterline fino a ieri, il che rappresentava di per sé un discreto sconto rispetto al prezzo originale di 349 sterline. Ora che è il Prime Day, sono scese a un prezzo molto competitivo.

A differenza delle QC45, le NC 700 non si ripiegano in una forma compatta per i viaggi, ma il design generale, lo stile e il comfort sono sublimi, così come il suono e la cancellazione del rumore.

Come i suoi fratelli over-ear, il suono e la cancellazione del rumore degli auricolari in-ear di punta di Bose sono fantastici. Il design è un po' anticonvenzionale, ma la forma affusolata delle punte le rende molto comode da indossare e non provocano una sensazione di pressione. Inoltre, le "ali" le mantengono saldamente nelle orecchie.

Solo all'inizio di questa settimana il prezzo era di 232 sterline, il che rende questo uno degli sconti più forti del Prime Day fino ad ora. Con quasi 100 sterline di sconto rispetto a lunedì, sono un vero affare.

Scritto da Cam Bunton.