Correre Wings for Life? Ecco 7 consigli e suggerimenti per aiutarti a finire

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Wings for Life si descrive come una World Run, progettata per attirare partecipanti da tutto il mondo per correre la gara alle loro condizioni.

Questo è diverso dal correre una 10k o una maratona di fronte alla folla - e con l'8 maggio, giorno della gara, non lontano, starai pensando a cosa fare il giorno della gara.

Abbiamo raccolto alcuni suggerimenti e trucchi per aiutarti a ottenere il meglio dalla giornata e per aiutarti a stare davanti alla Catcher Car.

In Wings for Life, non c'è una linea di partenza, solo un orario di partenza. La Catcher Car - che è come un traguardo in movimento - parte 30 minuti dopo l'orario di partenza. Una volta che la Catcher Car ti supera, la tua gara è finita.

L'obiettivo, quindi, come corridore, è quello di stare davanti alla Catcher Car e fare più chilometri che puoi - o quanti ne vuoi.

Controlla il calcolatore di obiettivi: Un ottimo punto di partenza è il sito web di Wings for Life. C'è un comodo calcolatore di obiettivi, che a differenza di un calcolatore di gara tradizionale terrà conto della Catcher Car. Puoi inserire il tempo, la distanza o il ritmo a cui pensi di voler puntare, e calcolerà il resto. Ti piace correre a 6:07min/km? Sarai in grado di percorrere 15 km prima che la Catcher Car ti raggiunga. Usa questo strumento per farti un'idea di quello che vuoi raggiungere il giorno della gara.

Ricorda il tuo riposo: Si spera che tu abbia fatto un po' di allenamento. Man mano che ci avviciniamo al giorno della gara, è il grosso dell'allenamento che hai già fatto che pagherà i dividendi - ma è inutile senza riposo. Vuoi essere ben riposato prima del giorno della gara, dormi bene la notte e ricordati di ridurre l'allenamento nei giorni precedenti l'evento.

Pianifica la tua strategia alimentare: La nutrizione inizia prima di una gara e finisce dopo - compreso tutto ciò che potresti voler consumare durante il percorso. Trattandosi di un evento in solitaria, non sono previsti rinfreschi, quindi dovrai provvedere da solo. A meno che non abbiate intenzione di correre un percorso molto lungo - nel qual caso probabilmente sapete cosa state facendo - è probabile che abbiate bisogno di prendere solo un po' d'acqua. Ora è un buon momento per abituarsi a portare quella bottiglia e vedere quanto sei a tuo agio a bere durante la corsa.

Prendi delle cuffie sportive: Ci sono molte ricerche che dimostrano che la musica allegra può portare benefici, sollevando l'umore e aumentando le prestazioni sportive. Le cuffie specifiche per lo sport, come quelle della gamma Philips Go, soddisfano le esigenze del tuo esercizio e allo stesso tempo suonano bene. La gamma comprende le cuffie sportive Philips Go True Wireless (TAA7306), le cuffie Bluetooth a conduzione ossea (TAA6606), le cuffie sportive wireless (TAA4216), le cuffie sportive wireless in-ear (TAA5205) e le cuffie sportive wireless in-ear (TAA4205).

Trovati una playlist per la corsa: Abbinare la musica ad alto ritmo alla tua frequenza cardiaca elevata può aiutarti a motivarti e a distrarti dallo sforzo e con delle ottime cuffie hai bisogno di una grande playlist. Dance, metal - qualsiasi cosa ti faccia andare avanti - precarica il tuo telefono per far cantare le tue cuffie Philips Go - e farti superare la linea.

Recluta un amico: Se stai lottando per la motivazione, recluta un amico per correre con te. Solo avere qualcun altro lì può aiutare a spingerti più lontano o più veloce, o darti qualcuno da inseguire - e alla fine, hai qualcuno con cui parlare delle tue prestazioni in gara.

Ricordati di divertirti: La cosa migliore della corsa Wings for Life è che puoi correre tanto o poco quanto vuoi. La tua corsa dura solo finché stai davanti alla Catcher Car - ma ricorda che sei lì per divertirti, sfidare te stesso, raccogliere un po' di soldi - se hai dato il massimo e sei esausto, allora almeno puoi tornare a casa a piedi ascoltando la tua musica.