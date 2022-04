Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Philips offre l'ingresso gratuito alla Wings for Life World Run acquistando cuffie Philips Go selezionate.

Chiunque può partecipare all'evento globale correndo in un luogo a sua scelta utilizzando l'app ufficiale per smartphone Wings for Life o con altri in una delle tante corse organizzate che si tengono in tutto il mondo.

Tutti in tutto il mondo iniziano alla stessa ora, alle 12:00 BST dell'8 maggio 2022, e corrono il più lontano possibile mentre vengono inseguiti da una "Catcher Car" virtuale. Una volta raggiunta, la distanza viene registrata e quando tutti i partecipanti vengono presi, vengono decisi i vincitori finali.

Tuttavia, non è solo per divertimento o gioco, il 100% della quota di iscrizione di ciascun partecipante va alla ricerca sul midollo spinale per aiutare a trovare una cura per le lesioni del midollo spinale. Ed è qui che interviene Philips.

In qualità di sponsor principale della World Run, Philips fornirà un voucher per l'ingresso alla gara con ogni prodotto di supporto acquistato.

I prodotti di supporto includono le cuffie sportive wireless Philips Go True (TAA7306), le cuffie Bluetooth a conduzione ossea (TAA6606), le cuffie sportive wireless (TAA4216), le cuffie sportive wireless in-ear (TAA5205) e le cuffie sportive wireless in-ear (TAA4205).

La promozione è valida fino al 6 maggio 2022 con tutti i dettagli e le modalità di registrazione disponibili qui .

Buona fortuna!