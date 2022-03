Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Non esiste una taglia unica quando si tratta di trovare gli auricolari giusti da utilizzare durante gli allenamenti e l'esercizio. Ciò che funziona per te potrebbe essere qualcosa di completamente diverso dalla norma. Un'azienda lo sa e sa anche che non tutti vogliono spendere centinaia di auricolari o cuffie che verranno maltrattati in palestra o sui sentieri in condizioni climatiche estreme.

Philips ha visto una lacuna nel mercato qui e ha voluto portare la sua combinazione di tecnologia avanzata, design di qualità e qualità del suono nelle cuffie sportive.

Per soddisfare persone diverse, Philips ha tre prodotti, ognuno con la propria interpretazione unica di fornirti i tuoi brani preferiti. Quindi, che tu ti stia allenando da solo, in gruppo o prendendo parte a un evento come la corsa globale Wings for Life che Philips sta sponsorizzando quest'anno, puoi farlo e ottenere un audio eccezionale mentre lo fai.

I veri auricolari wireless sono diventati gli auricolari di riferimento per la maggior parte delle persone, ma molti di essi non sono esattamente l'ideale per spostarsi molto all'interno. Con gli ultimi auricolari sportivi TWS di Philips hai un gancio per l'orecchio integrato che li tiene saldamente le tue orecchie, in modo che non importa quanto rimbalzi su e giù, o quanto velocemente cambi direzione, rimarranno incollate alle tue orecchie.

Sono staccabili e anche intercambiabili. Le cime vengono fornite con ganci grandi di colore diverso, oltre a quelli più piccoli che abbracciano l'interno dell'orecchio, se preferisci non appenderlo sopra la parte superiore dell'orecchio. Utile se indossi gli occhiali.

Neanche questo è tutto. Gli auricolari sono dotati di un cardiofrequenzimetro integrato, quindi possono misurare l'intensità della tua attività ed è compatibile con le popolari app di monitoraggio di terze parti.

Naturalmente, con qualsiasi allenamento duro arriva il sudore, che può portare alla formazione di batteri. E così Philips ha integrato un sistema di luci di pulizia UV nella custodia di ricarica. Ciò significa che puoi essere sicuro che le tue cime rimangano pulite anche dopo le sessioni più impegnative. Aggiungilo alla resistenza all'acqua e alla polvere IP57 e avrai un paio di gemme ben attrezzate per far fronte a tutte le tue attività.

Negli ultimi due anni abbiamo visto le cuffie a conduzione ossea diventare popolari tra i corridori. Questi auricolari risolvono un paio di punti dolenti che devi affrontare con gli auricolari normali.

In primo luogo, non a tutti piace la sensazione di avere qualcosa infilato nel condotto uditivo, soprattutto non durante la corsa. A volte possono portare a una sensazione di pressione che non è molto confortevole.

In secondo luogo, e soprattutto, spesso bloccano il rumore intorno a te. A volte è semplicemente bello sentire la natura intorno a te, specialmente durante i trail. Ma anche dal punto di vista della sicurezza, quando si corre lungo le strade, è molto meglio prestare attenzione ai rumori del traffico. Queste cuffie a conduzione ossea della gamma Philips Go ti consentono di ascoltare la tua musica e di sentire le auto che si avvicinano alle tue spalle.

Non entrano affatto nelle orecchie e, invece, si siedono fuori dalle orecchie e utilizzano un sistema acustico a conduzione ossea per fornire il suono. Inoltre, con il grado di protezione IP67, sopravviveranno in estate quando il sudore ti scorre addosso e possono sopravvivere sotto la pioggia. Inoltre, con un massimo di 9 ore di riproduzione, dovresti scoprire che possono continuare durante le sessioni più lunghe.

Se il grande suono è più il tuo affare, c'è un'altra opzione completamente diversa dalle altre due: le cuffie sportive wireless Philips. Questi hanno grandi driver e un suono così grande e si trovano sopra le tue orecchie, piuttosto che al loro interno.

Con i driver da 40 mm, ottieni molti bassi, mentre il design chiuso significa che non infastidisci le altre persone con la tua musica in palestra. Aiuta anche a eliminare parte del rumore intorno a te.

Sono Bluetooth, ma dispongono anche di una porta da 3,5 mm in modo da poterli collegare al tuo lettore musicale preferito con un cavo, se preferisci. Significa anche che puoi continuare a usarli anche se la batteria si scarica, cosa che non succede spesso grazie alle 35 ore di riproduzione.

Ovviamente, con gli auricolari, il sudore può essere un problema, ma Philips lo sapeva quando ha progettato le cuffie, quindi ha costruito i cuscinetti auricolari con gel di raffreddamento al loro interno e li ha resi lavabili e rimovibili. Puoi semplicemente estrarli e pulirli quando vuoi. Sono compatti, pieghevoli e leggeri, così facili da trasportare.

Inoltre, sono estremamente convenienti.

Quindi, che tu stia cercando auricolari, auricolari o qualcos'altro, la gamma Philips Go ha la varietà per soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone.