Corsair ora ha cuffie surround più convenienti tra cui scegliere

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Corsair ha già una selezione di eccellenti cuffie da gioco per PC, tra cui le Virtuoso XT e HS80, ma ora l'azienda sta aggiungendo altro alla sua line-up.

L'azienda ha presentato la Corsair HS65 Surround, una cuffia leggera che sembra essere una versione più accessibile della HS80. Corsair dice che questo modello vanta una schiuma a memoria di forma per un comfort superiore e una costruzione durevole rinforzata in alluminio.

Il Corsair HS65 più interessante vanta la tecnologia Sonarworks SoundID che si dice offra un'esperienza audio personalizzata attraverso profili audio calibrati sulla personalità. Il suono proviene da driver audio al neodimio da 50 mm sintonizzati su misura, quindi dovrebbe certamente avere un sacco di grinta.

Questo auricolare si dice sia "eccezionalmente" leggero per renderlo facile da indossare per tutto il giorno e tutta la notte. Perfetto per quelli di noi che lavorano da casa e giocano anche di notte. La promessa di tessuti morbidi e di una morbida schiuma di memoria, l'ammortizzazione dovrebbe solo aiutare a sostenere questo comfort.

L'HS65 si collega via 3.5mm o tramite un adattatore USB su PC. Usando quell'adattatore si ottiene il suono surround Dolby Audio 7.1 su PC, che è dove otterrete il miglior audio per i vostri giochi preferiti su PC. Puoi anche ottenere audio High-Res 24bit/96kHz usando questo adattatore. Ma la connessione da 3,5 mm significa che puoi anche usarlo in modalità stereo su PlayStation 5/PS4, Xbox Series X | S, Switch, mobile e altro.

Il Corsair HS65 si unisce a diversi altri auricolari a prezzi accessibili da Corsair tra cui il HS55 surround e HS55 Stereo troppo.

Scritto da Adrian Willings.