Le OnePlus Buds Pro 2 offrono effetto audio spaziale, ANC e design a doppio driver

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Negli ultimi anni OnePlus ha fatto passi da gigante nel mercato degli auricolari a prezzi accessibili e, oltre a lanciare il suo ultimo telefono di punta, l'azienda ha svelato i suoi nuovi auricolari premium nell'ambito del lancio in Cina.

Le OnePlus Buds Pro 2 riprendono il design del modello di prima generazione, ma aggiornano i componenti interni per offrire un suono migliore e più coinvolgente e la cancellazione del rumore.

L'aspetto interessante di questo paio di auricolari è che, come il recente modello Pro di Huawei, è dotato di un sistema a doppio driver composto da un grande woofer da 11 mm e da un tweeter da 6 mm.

Il driver più grande è progettato per offrire bassi potenti e reattivi senza perdere qualità, mentre il tweeter più piccolo serve a migliorare la chiarezza delle frequenze più alte e delle voci.

OnePlus non è stata sola nella realizzazione di questo sistema. Ha collaborato con l'azienda specializzata in audio Dynaudio per sviluppare questa soluzione. Se non avete mai sentito questo nome, si tratta di un'azienda che lavora regolarmente con OnePlus e altri produttori dietro le quinte, aiutando a sviluppare diverse soluzioni e tecnologie audio all'interno di smartphone e auricolari.

Anche OnePlus è salita sul carro dell'audio spaziale, affermando di aver "stabilito un nuovo standard" per questa tecnologia, almeno per gli utenti di telefoni Android.

Le Buds Pro 2 sono dotate di un algoritmo dedicato che non solo offre l'audio spaziale, ma è anche in grado di "upmixare" i mix audio stereo per sfruttare il suono più ampio, imitando l'effetto delle sorgenti sonore stereo.

Questo, unito ai sei sensori di tracciamento del movimento della testa, significa che, anche se si gira la testa, la direzione dell'audio rimarrà fissa con l'utente al centro.

È presente anche l'ANC, che aiuta a cancellare fino a 48 dB di suoni ambientali esterni e che si adatta all'udito dell'utente grazie a microfoni che rilevano eventuali perdite di suono, per garantire che svolga efficacemente il proprio lavoro indipendentemente dalla forma delle orecchie.

Per quanto riguarda le prestazioni di base, l'offerta è ampia. I nuovi auricolari sono dotati di audio Bluetooth 5.3 LE e, con auricolari e batteria della custodia combinati, possono offrire fino a 39 ore di riproduzione musicale.

Non abbiamo ancora un prezzo al di fuori della Cina, ma, come il OnePlus 11 5G, i Buds Pro 2 saranno presentati per i mercati globali all'evento di Nuova Delhi il 7 febbraio.

Scritto da Cam Bunton.