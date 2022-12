Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Oltre al OnePlus 11, il produttore cinese ha in programma di presentare presto un nuovo paio di auricolari wireless, probabilmente durante l'evento del 7 febbraio in India.

Tuttavia, non dovrete aspettare molto per vederli: sono già apparse online un paio di immagini di marketing e stampa di OnePlus.

Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcune immagini dei prossimi auricolari, tra cui un "unboxing" che mostra tutto ciò che si ottiene con l'acquisto.

I dettagli sono pochi, ma abbiamo appreso alcune cose durante le precedenti fughe di notizie, quindi potete farvi un'idea di cosa aspettarvi.

Le Buds Pro 2 saranno disponibili in tre colori, a quanto pare: verde (per abbinarsi a una delle nuove varianti di OnePlus 11), nero e bianco.

Saranno realizzate in collaborazione con Dynaudio, il cui marchio è inciso sulla custodia di ricarica, mentre la durata della batteria, secondo quanto riferito, sarà di 38 ore per custodia e auricolari insieme.

Secondo le speculazioni, gli auricolari avranno un doppio driver (da 6 e 11 mm) in ciascun orecchio e, presumibilmente, la cancellazione attiva del rumore. Questa caratteristica è presente nella prima generazione di Buds Pro, quindi non c'è motivo per cui non sia presente anche questa volta.

Il prezzo non è ancora stato rivelato, ma se si considera che le originali sono state lanciate a 139 sterline, ci si può aspettare che le nuove cuffie si aggirino intorno allo stesso prezzo.

Scritto da Rik Henderson.