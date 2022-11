I rendering di OnePlus Buds Pro 2 mostrano un design molto familiare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I primi rendering di OnePlus Buds Pro 2 mostrano un design molto simile ai popolari AirPods Pro di Apple, in un colore verde piuttosto accattivante.

I prossimi auricolari di OnePlus sono già previsti per i primi mesi del 2023, ma un nuovo leak di Kuba Wojciechowski sembra confermare che l'azienda ha un nuovo partner. Se la notizia è corretta, questi auricolari verde oliva saranno realizzati in collaborazione con Dynaudio.

La fuga di notizie e i rendering che la accompagnano mostrano gli OnePlus Buds Pro 2 con auricolari angolati per una migliore vestibilità e una combinazione di finiture opache e lucide. Sembrano simili alle OnePlus Buds Pro esistenti, ma anche leggermente diverse. Parte di questo potrebbe essere il colore, per il quale siamo assolutamente pronti ad ogni evenienza.

Possiamo anche dare un'occhiata alla custodia di ricarica che presenta il marchio Dynaudio inciso su di essa e un LED di ricarica. Anche la custodia di ricarica si abbina alla stessa finitura verde oliva per il massimo dell'estetica. Sempre che vi piaccia il verde, s'intende.

Vi piace il verde, vero? In caso contrario, non siamo sicuri di poter essere amici.

Per quanto riguarda le specifiche, ci aspettiamo un doppio driver da 11 e 6 mm con supporto per la cancellazione del rumore. La durata della batteria, secondo quanto riferito, arriva a 38 ore con tutti i trucchi audio disattivati, se si tiene conto della custodia di ricarica. È previsto anche il supporto per la ricarica wireless.

Per quanto riguarda l'uscita, si parla del primo trimestre del 2023. Probabilmente cominceremo a sentir parlare di queste cose, speriamo con più colori, a tempo debito.

Scritto da Oliver Haslam.