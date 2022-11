Gli auricolari wireless OnePlus Buds Pro 2 sono stati annunciati per il lancio nel primo trimestre del 2023

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus non vede l'ora di rinnovare i suoi auricolari wireless Buds Pro e secondo un nuovo rapporto i Buds Pro 2 saranno annunciati insieme al OnePlus 11 nel primo trimestre del 2023.

Gli attuali auricolari OnePlus Buds Pro sono stati annunciati per la prima volta nel luglio del 2021, il che significa che l'azienda è in ritardo nel darci qualcosa di nuovo da ascoltare. In effetti, è molto probabile. Ora, secondo un nuovo rapporto che cita l'informatore Mukul Sharma, OnePlus starebbe preparando un annuncio insieme a un nuovo telefono, nientemeno che l'OnePlus 11. Si pensa che la produzione degli auricolari sia già iniziata in Asia e in Europa.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"Mukul ha anche rivelato che i OnePlus Buds Pro 2 faranno il loro debutto ufficiale insieme al OnePlus 11", si legge nel rapporto di MySmartPrice, prima di aggiungere che è prevista un'uscita nel primo trimestre del 2023. Ciò significa che probabilmente dovremo aspettare ancora qualche mese prima della grande presentazione.

Una volta che le OnePlus Buds Pro 2 saranno finalmente annunciate, potremo contare sulla cancellazione attiva del rumore (ANC), mentre si vocifera anche di una nuova funzione di rumore ambientale. Il modo in cui viene descritta la funzione la fa sembrare simile alla modalità Trasparenza di Apple, disponibile sui suoi auricolari e cuffie di fascia alta. Dovrebbe consentire l'ingresso di un po' di suono nei momenti in cui potrebbe essere utile, come quando si cammina per strade trafficate o si ascolta la propria fermata in treno.

Vuoi fare la corsa di Wings for Life? Acquista le cuffie Philips Go e ottieni la tua quota di iscrizione gratuita Di Pocket-lint International Promotion · 1 aprile 2022 Philips offre l'ingresso gratuito alla Wings for Life World Run acquistando cuffie Philips Go selezionate.

Tra le altre caratteristiche si vocifera che la batteria abbia un'autonomia fino a 38 ore con l'ANC disattivato e la ricarica rapida tramite una porta USB-C. A parte questo, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale di OnePlus all'inizio del prossimo anno.

Scritto da Oliver Haslam.