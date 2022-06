Si dice che OnePlus stia sviluppando due nuovi set di auricolari TWS

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - OnePlus si è tenuta occupata, quest'anno abbiamo visto una serie di smartphone e i Nord Buds.

Ora sembra che ci sia in cantiere ancora di più del previsto, compresi alcuni nuovi indossabili:

[Due nuovi OnePlus TWS in arrivo in India.

1 TWS a marchio OnePlus Nord e

1 OnePlus TWS

Ci si aspetta che il lancio avvenga insieme a un paio di smartphone OnePlus in arrivo nel terzo trimestre.

Inoltre, sono in programma anche OnePlus Watch 2 e Band 2.

Sentitevi liberi di retwittare.#OnePlus- Mukul Sharma (@stufflistings) 24 giugno 2022

I dettagli sono scarsi al momento, ma potremmo aspettarci i due nuovi set di auricolari wireless insieme al prossimo lancio del telefono, previsto per il terzo trimestre dell'anno.

Sembra presto per un successore dei Nord Buds, ma con il lancio di dispositivi da parte di OnePlus a ritmo serrato, non ci stupiremmo troppo se ciò fosse vero.

Dovremmo anche aspettarci un set di auricolari wireless di qualità superiore, forse il seguito delle OnePlus Buds che abbiamo provato qualche anno fa.

Ci piacerebbe vedere più opzioni per gli auricolari in stile AirPods, senza le punte in silicone, dato che le opzioni tendono a essere più limitate in quell'area, ma il tempo ci dirà se OnePlus si atterrà a questo design.

Sharma suggerisce inoltre che vedremo sia un indossabile OnePlus di fascia alta, il Watch 2, sia un fitness tracker a basso costo, il Band 2.

Non siamo rimasti molto colpiti dalla prima uscita del OnePlus Watch, quindi speriamo che il suo successore apporti alcuni miglioramenti necessari.

Al momento non è chiaro se questi dispositivi verranno lanciati al di fuori dell'India, ma non vediamo l'ora di saperne di più.

Scritto da Luke Baker.