Le OnePlus Nord Buds promettono grandi bassi e una ricarica veloce

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - One Plus ha rivelato al mondo il suo tanto vociferato Nord Buds, come parte del suo evento More Power to You,

I nuovi auricolari sono disponibili in due varianti di colore, Black Slate o White Marble e sono caratterizzati da un design ergonomico liscio, che OnePlus sostiene rimarrà comodo per lunghe ore di utilizzo.

I Nord Buds dispongono di robusti driver dinamici in titanio da 12,4 mm che si dice forniscano un'eccellente fedeltà audio e bassi profondi e rimbombanti.

C'è il supporto per Dolby Atmos e, presumibilmente, anche per altri formati audio spaziali.

Per ottenere il suono perfetto per i tuoi gusti OnePlus ti dà 3 modalità di equalizzazione preimpostate - Bold, Bass o Serenade. Se nessuna di queste ti soddisfa, puoi anche creare un'equalizzazione personalizzata nel software Sound Master Equalizer.

La durata della batteria è decente, con 7 ore standalone o 30 ore compresa la custodia. Ma, se vi capita di rimanere a corto di succo, supportano la ricarica veloce e vi darà 5 ore di riproduzione in soli 10 minuti di ricarica.

La qualità delle chiamate dovrebbe essere impressionante dato che i Nord Buds hanno 4 microfoni a bordo così come la riduzione del rumore AI.

Gli auricolari sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.2, che consente una modalità di gioco a bassa latenza di 94ms, oltre a OnePlus Fast Pairing con un telefono compatibile.

I Nord Buds saranno disponibili prima in India, a partire dal 10 maggio alle 12:00 IST. Se sei appassionato, ti costeranno solo ₹2,799 (circa $36 o £30).

Scritto da Luke Baker.