Le specifiche di OnePlus Nord Buds trapelano prima del lancio

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus dovrebbe annunciare una serie di prodotti durante il lancio di More Power to You il 28 aprile, tra cui il OnePlus Nord Buds, il OnePlus 10R e il OnePlus Nord CE 2 Lite.

L'azienda ha precedentemente preso in giro un'immagine del OnePlus Nord Buds - che sarà il primo prodotto che non è un telefono ad assumere il nome Nord - ma un'altra fuga di notizie ha ora dettagliato quali specifiche possiamo aspettarci dalle cuffie wireless.

SecondoMax Jambor, che ha un curriculum abbastanza decente, le Nord Buds offriranno un driver da 12,4 mm, Bluetooth 5.2 e saranno disponibili nelle opzioni di colore nero, bianco e blu.

Jambor ha anche dettagliato le capacità di ricarica, sostenendo che offriranno 5 ore di ascolto con una carica di 10 minuti, mentre la batteria dovrebbe fornire 7 ore di ascolto in totale, o 30 ore se si include la custodia di ricarica. Non ci sarà nessuna cancellazione attiva del rumore a bordo come le OnePlus Buds Z2 - anche se questo non è enormemente sorprendente - e offriranno una valutazione IP55.

Nord Buds:

Driver da 12.4mm

Bluetooth 5.2

10 min di carica > 5H di ascolto

7H di ascolto (30H con custodia)

IP55

No ANC

Colore nero, bianco e blu- Max Jambor (@MaxJmb) April 20, 2022

In termini di design, l'immagine rilasciata da OnePlus stessa mostra un design simile al OnePlus Buds Z2, anche se semplificato. Non c'è ancora una parola sul prezzo, ma dato che la gamma di smartphone Nord ha un prezzo competitivo, ci aspetteremmo lo stesso dalle Nord Buds.

Per fortuna non manca molto per scoprirlo con certezza. Potete andare alla nostra rubrica separata per sapere come guardare l'evento OnePlus il 28 aprile.

Le migliori cuffie wireless 2022: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 21 aprile 2022

Scritto da Britta O'Boyle.