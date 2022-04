Ecco le OnePlus Nord Buds in una foto ufficiale

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus India ha twittato un'immagine delle OnePlus Nord Buds in vista del loro lancio il 28 aprile.

Saranno svelati ufficialmente insieme agli smartphone OnePlus 10R 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite durante l'evento di lancio More Power to You della società.

I boccioli segneranno la prima volta che il marchio Nord sarà utilizzato su un prodotto diverso da un telefono. È stato progettato per indicare un'alternativa più conveniente per i prodotti di punta di OnePlus.

in tutta onestà, bar l'immagine postata sull'account Twitter ufficiale, poco altro è noto circa gli auricolari wireless vero al momento.

Sono stati recentemente avvistati sul sito della FCC - il sito per la certificazione delle comunicazioni negli Stati Uniti. Questo suggerisce che sono stati approvati per l'uso nel paese, quindi è probabile che siano destinati ad un lancio globale, non solo per il mercato indiano.

La nuova immagine mostra un design simile ma semplificato rispetto alle OnePlus Buds Z2. Sospettiamo che le Nord Buds non saranno dotate di cancellazione attiva del rumore, quindi, per mantenere i due modelli separati.

Tuttavia, il prezzo delle Nord Buds sarà probabilmente molto attraente. Potrebbero anche essere offerti come incentivo per gli acquirenti del nuovo CE 2 Lite quando uscirà anche quello.

Lo scopriremo il 28 aprile durante l'evento, che potrete seguire in diretta qui.

