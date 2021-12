Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - OnePlus ha lanciato un nuovo paio di veri auricolari wireless, portando alcune delle funzionalità di fascia alta di Buds Pro in un prodotto più conveniente.

OnePlus Buds Z2 utilizza un design familiare, simile in teoria agli AirPods , con lo stelo esterno rivolto verso il basso da un auricolare arrotondato a forma di goccia.

Come Buds Pro, Buds Z2 è dotato di ANC (Active Noise Cancelling) con due diversi livelli di cancellazione del rumore, che offre una cancellazione di 25 o 40 decibel.

La musica viene trasmessa alle tue orecchie utilizzando alcuni driver da 11 mm relativamente grandi. Inoltre, possono riprodurre musica fino a 38 ore inclusa la batteria nella custodia.

Le migliori cuffie wireless 2021: le migliori opzioni Bluetooth di Sony, Bowers e Wilkins, Bose e altri Di Conor Allison · 16 dicembre 2021

Inoltre, utilizzando la tecnologia di ricarica rapida, devi solo collegarli per 10 minuti per ottenere 5 ore di riproduzione.

Una delle funzionalità più convenienti per atterrare su Buds Z2 è il supporto di Google Fast Pair , che rende davvero semplice lassociazione e la connessione a qualsiasi dispositivo Android.

Avrai un pop-up visivo sullo schermo con un semplice pulsante di associazione. E, una volta accoppiato, puoi vedere i livelli di batteria individuali per ogni gemma e la custodia. Inoltre, puoi persino utilizzare il servizio "Trova i miei amici" di Google per individuarli.

Sono costruiti per sopravvivere anche alle intemperie, con grado di protezione IP55 contro lingresso di polvere e acqua nei boccioli stessi e resistenza agli schizzi IPX4 nel case.

Usali con un moderno telefono di punta OnePlus (da OnePlus 7/7 Pro in su) e otterrai il supporto Dolby Atmos e una latenza di 94 ms per laudio di gioco in modalità Pro Gaming.

OnePlus Buds Z2 sarà disponibile in bianco o nero al momento della spedizione e costerà solo £ 99 nel Regno Unito quando lo farà, rendendoli altamente convenienti per le prestazioni che promettono.