I prossimi auricolari di Nothing sono già certificati prima della loro presentazione

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nothing non ha ancora annunciato i suoi prossimi auricolari, ma sembra che siano già stati certificati e siano ora presenti nel database di Bluetooth SIG.

Ciò significa che è probabile che Nothing si stia preparando ad annunciare i nuovi auricolari, che probabilmente si chiameranno Nothing Ear (2) se le foglie di tè si rivelano corrette. Se così fosse, l'azienda fondata dal cofondatore di OnePlus Carl Pei potrebbe annunciare il suo prossimo prodotto al più presto.

La pagina di certificazione mostra un prodotto chiamato internamente Nothing B155 e, pur confermando che gli auricolari utilizzeranno la connettività Bluetooth 5.2, si limita a questo. Al di là di questo, ci si affida alle precedenti indiscrezioni per cercare di capire cosa stia succedendo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nothing B155 TWS riceve la certificazione Bluetooth SIG. Niente Ear Stick: B157.

Ear (2)? pic.twitter.com/vA1jyFh5ku- Mukul Sharma (@stufflistings) 15 dicembre 2022

In base a precedenti rapporti, si pensa che il Nothing Ear (2) sarà quasi identico agli attuali auricolari Nothing Ear (1) che si possono acquistare in questo momento. Purtroppo non sappiamo nulla sulla durata della batteria o su qualsiasi tipo di caratteristica che gli auricolari aggiornati avranno da offrire.

Possiamo quasi garantire che ci sarà qualcosa di nuovo, anche se solo per garantire che i clienti abbiano un motivo valido per passare all'ultima versione. Data la presenza degli auricolari nel database delle certificazioni Bluetooth SIG, non ci aspettiamo di dover aspettare a lungo prima di ricevere una risposta.

Scritto da Oliver Haslam.